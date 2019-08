«Hemos dedicado cada día de las fiestas a un sector de la población» José Antonio Sánchez Iglesias se estrena estas fiestas como alcalde de El Cabaco. / M.J. GUTIÉRREZ El Día de los Mayores habrá un picoteo, música y premios, es el «primer año que lo hacemos y esperamos que funcione», afirma el primer edil M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD EL CABACO Miércoles, 21 agosto 2019, 18:48

Nuevo en el cargo desde el pasado mes de junio, José Antonio Sánchez Iglesias y su equipo han dedicado estas primeras semanas al frente del Ayuntamiento de El Cabaco a preparar las fiestas patronales, las cuales dieron comienzo ayer mismo con un día dedicado a los más pequeños.

-Al ser nuevos en el cargo, imagino que habrán introducido alguna novedad en el programa de fiestas en honor a San Juan Bautista.

-Los días son los mismos, pero sí hemos introducido cambios en cada uno de ellos; por ejemplo ayer contamos con una exhibición de cetrería. Además, hemos dedicado cada jornada de las fiestas a un sector de la población. Hay un día dedicado a los niños, que fue ayer, otro para los mayores, otro para la juventud... El resto se podría decir que sigue como otros años, siempre coincidiendo la comida con el fin de semana que es cuando más gente hay en el pueblo.

-Es quizás la paella del domingo el acto que cuenta con mayor afluencia de gente.

-Sí, pero también el Día de los Niños, porque no sólo participan ellos sino también los adultos que los acompañan.

-Este año introducen un día dedicado a los mayores, ¿qué habrá ese día que no hubiese otros años en las fiestas?

-Habrá actos dedicados a ellos, con un picoteo, baile y premios a los mejores bailarines y cosas de ese tipo. Es el primer año que se hace y esperamos que haya afluencia y que podamos repetirlo más años.

-Hace muy poco que se ha introducido en las fiestas de El Cabaco el recorrido de peñas, ¿se repetirá este año?

-Sí, porque es una iniciativa que organizan las propias peñas, aunque han pedido una aportación al Ayuntamiento. Y también sufragan ellos los gastos, han puesto una cuota de 7 euros para pagar con ello tanto la charanga que hay durante el recorrido como la discoteca móvil posterior.

-¿Los vecinos pagan alguna actividad más o las fiestas son sufragadas por el Ayuntamiento?

-Lo paga todo el Ayuntamiento, los vecinos pagan únicamente la paella del último día. Este año como novedad, hemos puesto un precio diferente para los empadronados en El Cabaco (tres euros) y para los que no lo están (seis euros, que es lo que se pagaba siempre). De esta forma queremos premiar a los que viven día a día en el pueblo, que son los que hacen posible que se mantenga vivo el municipio.

-En otro orden de cosas y ya hablando de gestión municipal, ¿qué le llevó a dar un paso adelante y presentarse a las elecciones municipales para ser el alcalde de El Cabaco?

-Los cuatro que estamos en el Ayuntamiento nos decidimos porque hemos visto que en los últimos años el pueblo estaba en decadencia, se había reducido mucho el censo y todo. Somos gente joven con niños y los que son como nosotros no vienen porque no tienen dónde entretener a los niños. Además, queremos apoyar a los que están todo el año viviendo en el pueblo para que no se vayan.

-¿Cuál es para ustedes el principal objetivo para esta legislatura?

-El principal es que se mantenga la población, no hablamos de que aumente pero que al menos no disminuya; por eso, queremos dar facilidades a los vecinos para que estén agusto en el pueblo y no se vayan, y a los empresarios para que inviertan en este pueblo y se implanten en El Cabaco.

-¿Qué tipo de facilidades?

-A los vecinos bonificaciones o precios más baratos por estar empadronados en El Cabaco, como ocurre en otros muchos pueblos y como aquí se lleva haciendo desde hace tiempo en algunos servicios, como las piscinas, por ejemplo. Y para las empresas, facilidades en la compra de terrenos...

-El Cabaco fue de los primeros pueblos de la provincia en implantar el cheque-bebé precisamente para fomentar los empadronamientos de los que habla, ¿continuarán con esta medida?

-Sí, porque se trata de algo bueno que hay que mantener, aunque la idea sea de un equipo anterior.

-Lleva poco más de dos meses como alcalde de El Cabaco, ¿a qué ha dedicado este tiempo?

-Principalmente a la organización de las fiestas, porque hemos tenido que empezar de cero, ya que no había nada hecho. Y nos ha costado bastante conseguirlo, sobre todo, contratar las orquestas. Y lo que queda de año será para ver el funcionamiento del Ayuntamiento, aunque por el momento lo que hemos hecho es repartir todas las tareas entre todos los compañeros para llegar a todo.