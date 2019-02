La décima parte de los locales disponibles en la ciudad figuran como «inactivos» Anuncio de liquidación en un local comercial. / EL NORTE Garrido Norte es el barrio con más zonas desocupados: 243 espacios tienen colgado el cartel de 'Se vende' o 'Se alquila' DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Miércoles, 20 febrero 2019, 12:42

El observatorio económico del Ayuntamiento lleva años radiografiando la capital. A base de datos, cifras y porcentajes ha desvelado cómo cambia la población de los barrios, cuántos aparcamientos hay en cada distrito o qué porcentaje de habitaciones ocupan los turistas que nos visitan. Pero también sabe dónde está cada contenedor de recogida de ropa o si hay explotaciones agrícolas en el término municipal. Es el 'gran hermano' de la realidad salmantina y permite comparar el antes y el después de Salamanca, sus barrios y su alfoz.

La crisis que barrió con la economía se nota en los datos del observatorio. Igual que la erupción de un volcán deja un sustrato en la corteza terrestre, el 'tsunami' desencadenado en 2008 también marcó a Salamanca y a su tejido económico y comercial.

Según el observatorio económico, la ciudad cuenta a día de hoy con 24.449 locales, entre los que incluyen recintos de todo tipo, desde clínicas y consultas médicas a centros educativos, espacios comerciales, oficinas o naves industriales. Locales, en el sentido más amplio de la palabra.

Problemas en Garrido

El problema para una ciudad pequeña y poco industrializada como Salamanca, en la que los servicios tiran del carro del empleo, está en los 2.721 locales que figuran como «inactivos», según la denominación usada por el propio Ayuntamiento. La décima parte de todos los espacios de negocios de la ciudad tiene colgado el cartel de 'Se vende' o 'Se alquila'.

No hay más que darse un paseo por casi cualquier zona de la capital para comprobar que la cifra aportada por el Ayuntamiento tiene visos de ser muy real o incluso quedarse corta. En este sentido, Garrido Norte es uno de los barrios más afectados. Según el observatorio municipal, este distrito tiene 1.079 locales. De éstos, 243 están desocupados. En porcentajes, casi la cuarta parte de todos los espacios del barrio están sin actividad.

Quizá alguien podría alegar que es el distrito con más locales y que es lógico que tenga más disponibilidad que ningún otro, pero tampoco es así. Garrido Norte es el séptimo barrio por número de locales, pero el primero por áreas vacías. Seis distritos de la ciudad (Centro, Carmelitas, San Juan, Labradores, Garrido Sur y Pizarrales) tienen más recintos que Garrido Norte y, además, más ocupación.

Garrido Sur es el segundo barrio más afectado. Tiene 1.163 espacios habilitados para comercios, oficinas o industrias y de ellos, 187 están con el cartel de 'Se alquila'. En torno al 16% de sus áreas de negocio no tienen actividad alguna. No es tan grave como Garrido Norte, pero no es para tirar cohetes.

El centro de la ciudad tiene 186 espacios disponibles, lo que lo sitúa como el tercer distrito más 'vacío' de Salamanca, pero esta cifra representa poco más del 6% del total de locales del barrio. Es un porcentaje casi benigno, en comparación con lo que sucede un poco más al norte de la capital. El observatorio económico no ofrece explicaciones de por qué hay locales disponibles, pero no sería aventurado decir que los alquileres del centro serán los más altos de la capital.

Compara las cifras de 2019 con las de 2009 quizá pueda dar alguna pista más de qué ha sucedido en la ciudad. Hace una década había 2.239 locales sin uso. Ahora son casi 500 más. En estos años se han habilitado más espacios de los que la ciudad era capaz de asimilar.