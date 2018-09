«Ya lo tengo decidido y no me presentaré a las próximas elecciones municipales» Manuel Oliva, alcalde de San Miguel de Valero. / WORD Manuel Oliva - Alcalde de San MIguel de Valero Las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, que tendrán lugar el próximo fin de semana, serán las últimas que viva como primer edil del municipio MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD San Miguel de Valero Domingo, 23 septiembre 2018, 13:11

Manuel Oliva afronta las próximas fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel, que tendrán lugar del 27 al 30 de septiembre, con la responsabilidad de ser las últimas que vivirá como alcalde de SanMiguel de Valero, puesto que ya ha decidido no presentarse a las próximos elecciones municipales de mayo de 2019.

–Las fiestas patronales están a la vuelta de la esquina, ¿han incluido alguna novedad en la programación de este año?

–Prácticamente seguimos la línea de años anteriores y como novedad podríamos señalar el espectáculo de flamenco que tendrá lugar el jueves 27 después de la merienda y antes de la verbena. El resto es similar a otros años.

-¿Hay alguna actividad que demanden especialmente los vecinos de San Miguel de Valero?

-Quitando los toros, que es algo que siempre piden, se podría decir que los vecinos no son exigentes.

-Los toros y los actos religiosos son, entonces, los dos pilares principales de las fiestas...

-Sí claro, el día del patrón está por encima de todo.

-¿Son éstas unas celebraciones que paga el Ayuntamiento o cuentan con algún tipo de aportación por parte de los vecinos?

-El Ayuntamiento lo paga todo, los vecinos tan sólo pagan la entrada de los toros, de la novillada, que son 10 euros. Después si hay familias que aportan 40 euros, le corresponden 2,5 kilos de la carne de los toros, que es una tradición de muchos años y que no se puede quitar. Esta carne se entrega una semana después, el sábado 6 de octubre, una vez que ha sido analizada.

-¿Quienes participan este año en el festival taurino?

-El Capea, Fortes, Alberto Morán y como novillero, uno de la tierra, Manuel Martín de El Tornadizo.

-¿Hay mayordomos este año en las fiestas?

-No, el Ayuntamiento actuará como tal y se encarga de los actos religiosos al no haber mayordomos.

-En otro orden de cosas y hablando ya de gestión municipal, ¿qué balance realizaría del último año?

-Ha sido un año en el que no se han realizado muchas obras, aunque se acabaron las de la pista polideportiva y de fútbol sala. Ahora, con una subvención de la Junta de Castilla y León de unos 55.000 euros, vamos a rehabilitar la antigua casa del médico. Además, con la cuantía de los Planes Provinciales, que son en torno a 60.000 euros, vamos a cambiar las lámparas de halógenos del casco urbano por farolas villa de led. Y todos los equipos que quitemos los vamos a guardar para poder realizar los cambios que se necesiten en las farolas del extrarradio, que es muy amplio y con la subvención actual no se podrán cambiar. De esta forma, aprovechamos todo el material y en unos 6-8 años no tendremos que realizar ninguna inversión en ese sentido.

-¿Hay algún proyecto que podría quedar en el tintero bien por falta de tiempo o por falta de financiación y que le gustaría dejar realizado?

-Estamos esperando una ayuda de la Diputación para reformar el centro médico y esperamos que en los próximos meses se decida. El proyecto ya lo hemos entregado y estamos a la espera de poder dejarlo hecho antes de que finalice la legislatura.

-Quedan unos meses para la celebración de las próximas elecciones municipales, ¿ha decidido ya si se va a volver a presentar o es algo pronto para tomar una decisión?

-Ya lo tengo decidido y no volveré a presentarme a las elecciones municipales. Llevo cuatro legislaturas, 16 años, y creo que ya ha finalizado esta etapa de mi vida; ahora es el momento de dedicarme a mi familia, de cuidarla. Y en San Miguel de Valero hay gente para seguir al frente del Ayuntamiento, es un gran pueblo y los vecinos no son problemáticos, por lo que cualquier persona puede ocupar bien el cargo de alcalde.

-Serán pues, sus últimas fiestas patronales al frente del Ayuntamiento, con la responsabilidad que eso supone.

-Sí, serán las últimas. Después, ya las podré disfrutar más y de otra manera. Como son ya las últimas fiestas, quiero aprovechar para agradecer públicamente todo el apoyo recibido durante todos estos años, tanto de las personas que han formado parte de las distintas corporaciones municipales conmigo como de los vecinos. Y, sobre todo, el apoyo de mi familia y de mi mujer, que es la que más ha tenido que aguantar durante todos estos años.