El deán afirma que las vallas del atrio no condicionarán las procesiones y que «todo estará a punto» para Semana Santa Vallas para impedir el paso por el atrio de la Catedral. / WORD Las vigas del atrio están «muy dañadas por la humedad» y se ha prohibido el tránsito por la zona por motivos de seguridad D. BAJO / WORD Jueves, 4 abril 2019, 13:06

El deán de la Catedral, Florentino Gutiérrez, ha asegurado esta mañana que la Semana Santa no se verá afectada por el reciente vallado del atrio de la seo. Las autoridades han colocado las vallas para impedir el tránsito a lo largo del atrio, entre la Puerta de Ramos y Anayita por el mal estado interno de dicha estructura.

El dean explicaba que las vigas internas están «muy dañadas por la humedad, que se ha ido infiltrando poco a poco y no da seguridad» y que el objetivo ahora es evitar que alguien pueda acceder a dicha zona, de ahí que se haya acordonado. Aún no se sabe cómo se reparará el atrio «si habrá que cambiar las vigas o poner apoyos para seguridad», pero tanto las autoridades eclesiales como las civiles coinciden que ha de hacerse «cuanto antes».

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la Catedral es un espacio esencial para múltiples procesiones. «Está previsto que todo vaya correctamente y no haya ningún problema», apunta el deán. Las vallas y el estado del atrio no condicionarán las procesiones. «Ya se prevé. Si no está a punto entonces, está previsto ya cómo llevarlo adelante sin problema. No hay que preocuparse porque todo estará a punto».

Las autoridades catedralicias también analizarán cómo usar el espacio bajo el atrio. Hasya ahora se ha estado empleando para guardar útiles de jardineria del Ayuntamiento. «Ya veremos en adelante». Ese espacio «puede sermuy interesante» para otros fines.