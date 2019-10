Fútbol - Segunda B David Lázaro:«Se cargaron un club de fútbol histórico al que muchos teníamos aprecio» David Lázaro, junto a Piojo en su etapa en la UDS. / MANUEL LAYA El medio navarro, que jugó en la UDS el año de su desaparición, regresa a Las Pistas este sábado para medirse a Unionistas JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Jueves, 10 octubre 2019, 14:26

David Lázaro es un centrocampista navarro del Tudelano que este sábado regresará a LasPistas, un campo que conoce a la perfección, para medirse a Unionistas CF. David fue uno de los integrantes de la extinta UDSalamanca en la temporada de su desaparición (2012-2013 jugó 37 partidos de 38), en la que coincidió con Gorka Etxeberria, por entonces técnico de la UDS, y además con jugadores como Piojo y Carlos de la Nava. «En caso de ser convocado será la primera vez que regrese a Salamanca y será especial del año que pasé allí aunque sí que es verdad que pasamos dificultades por el tema económico (impagos) y vivimos situaciones complicadas pero el recuerdo es bueno a nivel deportivo y personal en la ciudad», explica el medio, que añade que «sino me convocan iré pronto de visita con la familia para que mis hijas ven dónde vivieron sus padres».

Recordando la temporada en la UDS, David explica que «fue un año muy intenso. Quizá visto desde fuera la gente no se para a pensar en la situación personal y deportiva, que no se pueden separar y como era lógico el rendimiento se vio afectado. Queríamos lograr objetivos altos pero desde el primer día tuvimos que gestionar problemas extradeportivos». Lo mejor, «que a hacer piña y hacer un grupo muy unido para sacar adelante esa situación hizo que con el paso del tiempo nos sirviera para crecer deportiva y personalmente. Yademás para tener amistades de ese grupo humano para siempre».

Lázaro certifica que a pesar de los problemas de la UDSalamanca, nadie en el vestuario esperaba que desapareciera un club tan histórico. «Sinceramente no. Veíamos la repercusión del club en la ciudad, la implicación de la afición... siempre pensabas que iba a aparecer alguien o una solución a lo que vivíamos. Cada día aparecían nuevos problemas y tristemente el club desapareció, algo que nadie nos esperábamos pero por las malas actuaciones y la mala gestión que llevaron a cabo ciertas personas se cargaron un club de fútbol histórico del que mucha gente, no solo gente de Salamanca que había jugado allí, tenía aprecio».

El jugador navarro es un apasionado del fútbol y ha estado al tanto todo este tiempo de lo que ha pasado en el fútbol de Salamanca con los dos nuevos proyectos surgidos a raíz de entonces. «Soy bastante futbolero y me gusta estar al corriente de las noticias donde he estado. Tampoco tengo una información para tener una opinión de si lo que ha ocurrido está bien o mal, cada uno tendrá su opinión y todas respetables. Pero sé que hay dos clubes de la trayectoria de cada uno y cómo funciona cada uno».

Gorka le quiso renovar

Tras salir de Salamanca, Lázaro jugó un año en el Badalona y desde entonces, seis años seguidos en el Tudelano, el próximo rival de Unionistas. «Tras la experiencia en Salamanca me hubiese gustado seguir allí. De hecho en Navidades cuando parecía que podía haber una solución, Gorka Etxeberria me dijo que en caso de solucionarse todo quería que siguiera más tiempo. Me fui a Badalona y cuando nació mi hija mayor apreció la opción de volver cerca de casa un club que deportivamente estaba creciendo como el Tudelano», expresa.

David Lázaro coincidió ese año con Gorka Etxeberria, Piojo y Carlos de la Nava «y no hemos perdido el contacto, no a diario pero sí que nos mandamos mensajes. Con Gorka hablé hace poco porque con Ibón Zoilo que estuvo de preparador físico tengo relación. El hecho de mantener relaciones de aquel año hace ver que fue un año en el que más allá de los problemas había un buen grupo. Eso es lo que te llevas del fútbol para siempre».

El exjugador de la UDS es consciente de que Unionistas llega necesitado al partido ante el Tudelano. «Sí, empezar abajo es complicado porque te entran dudas. Nosotros después de un buen inicio con dos empates y dos victorias, tuvimos dos palos con un 0-3 y un 4-0 y ante el Burgos empatemos en casa tras ir perdiendo 0-2. Vamos con la necesidad de hacer un buen partido e intentar aprovechar las dudas que pueda tener Unionistas, pero esto acaba de empezar y ellos en su casa sacarán muchos puntos», analiza.

Por último, Lázaro volverá a Las Pistas, donde pasó muchas mañana entrenando con la UDS. «Sí, era uno de los campos de entrenamientos y será especial con todos los recuerdos de ese año», finaliza.