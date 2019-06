FÚTBOL - Segunda B David Grande: «El míster y lo que está creciendo Unionistas cada año son parte de las razones para venir» David Grande. / J. G. El nuevo delantero de Unionistas señala en su presentación que «lo que hace la afición de este club es muy difícil de ver en el fútbol» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 24 junio 2019, 14:33

Unionistas de Salamanca ha presentado esta mañana a uno de sus por ahora tres fichajes, el delantero David Grande, que llega para ser una de las referencias del equipo salmantino en su segunda temporada en la Segunda B. El jugador militó la temporada pasada en un primer momento en la SD Ponferradina, con la que jugó en Las Pistas ante Unionistas, y después firmó a mitad de la temporada por el Atlético Malagueño.

El encargado de presentarlo ha sido Gorka Etxeberria, que señaló sobre el jugador que «a David le seguíamos desde muy empezada la temporada pasada, era un sueño compartido del míster, Iván Curiel -secretario técnico- y mío poder ficharle, lo trabajamos y hoy es una gozada presentarlo. Es el primer futbolista que tuvimos en mente para liderar este proyecto de segunda temporada en Segunda B. Y aquí lo tenemos. Es un delantero fuerte, goleador y ya veremos cuántos, pero que no por ello deja de tener buena movilidad, romper a las espaldas y da juego. Nos da mucha versatilidad en cuanto a tipos de forma de romper al rival, no es solo el rematador más clásico. Lo es, pero además da otras cosas. Es trabajador».

El gran protagonista, David Grande, significó que «estoy contento de llegar a Unionistas. Desde que hablé con Gorka los dos queríamos llevar las negociaciones a buen puerto y que no se dilatara en el tiempo. Este club tiene una gran afición y me llaman bastantes cosas. Es un club en constante crecimiento y me motiva bastante llegar aquí. Ya conozco al míster y creo que se está haciendo un gran proyecto».

Sobre liderar el proyecto dijo que «presión la justa, cada uno tiene que hacer su función, a mí me tocará marcar, al defensa defender y al portero, parar. La presión en el fútbol hay que tenerla. Hacer lo que he hecho siempre, intentar marcar goles y trabajar, correr por el equipo y jugar lo mejor que sé».

El hecho de conocer a Roberto Aguirre ha sido importante para el nuevo delantero de Unionistas porque «ha pesado bastante porque la final con él estuve muy a gusto en Asturias, conocerlo pesa, pero no ha sido solo el míster sino también del club y la afición que tiene, la ilusión que hay en la ciudad por este club o su humildad. Lo grande que se está haciendo cada año...».

«Vine con la Ponferradina y fue el primer partido que perdimos con un gol al final del partido. La afición no paró de empujar y creer hasta el final y perdimos. Vi ahí que esta afición es diferente a lo habitual. Muchas aficiones cuando pierdes suelen pitar y aquí la de Unionistas yo les he visto perder 3-0 como ante la Ponferradina en la vuelta y la afición no paró de animar. Eso es muy complicado de ver en el fútbol. Aquí se anima ganas o pierdas y eso es lo complicado», expresó el delantero madrileño.

David Grande recordó la temporada personal con Aguirre en el Lealtad porque «empecé marcando en la jornada 3 y luego a partir de noviembre tuve muy buena racha hasta el final. Me dio la confianza y al final los jugadores con confianza y estabilidad y sabiendo que el delantero no solo tiene que marcar goles sino también hacer otras cosas, pues el míster me valoraba mucho el trabajo y los goles acaban llegando cuando haces las cosas bien».

Sobre la actual plantilla de Unionistas, el punta significó que «coincidí en el Lealtad con Garrido y con Javi Navas en el Getafe B. Al resto los conozco de enfrentarme a ellos en Segunda B».

Para Grande el objetivo de Unionistas en su segunda temporada en Segunda B debe ser «empezar a hacer las cosas bien, intentar conseguir puntos y lograr la permanencia lo antes posible que en Segunda B se ve todos los años a equipos buenos con mucho presupuesto que les cuesta mantenerse... Es una categoría complicada e igualada. Si haces las cosas bien te puedes meter un poco arriba o en Copa pero si las haces mal puedes tener problemmas rápido. A Unionistas yo creo que le van a respetar más los equipos porque sabrán dónde vienen, porque en casa hemos sido muy fuertes. Habrá que saber competir con eso porque ya sabrán que vienen a un campo complicado y una afición que se entrega a su equipo».

Por último, el punta no se marcó un reto de goles concreto en Unionistas: «Ojalá pueda marcar muchos goles porque eso sería bueno para el equipo pero no me pongo cifra de goles ahora mismo».