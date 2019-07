Fútbol David García entrenará al División de Honor Juvenil del Santa Marta Imagen con el que el club ha anunciado la llegada del nuevo técnico. / UD SANTA MARTA El técnico, de 27 años, regresa al club cuatro temporadas después REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 11 julio 2019, 13:14

David García será el técnico del equipo de División de Honor Juvenil de la Unión Deportiva Santa Marta la próxima temporada, por lo que regresa al club, en el que estuvo hace cuatro campañas en el conjunto Infantil Regional.

David García, que ostenta el título de Entrenador UEFA PRO, inició su carrera como técnico con apenas 18 años, tras concluir su etapa como jugador en categoría juvenil. Tras dirigir a varios equipos en el Pizarrales, se incorporó a la Unión Deportiva Salamanca, donde estuvo dos temporadas antes de recalar en la Unión Deportiva Santa Marta, en concreto al Infantil Regional, junto a David Recouvreur. Posteriormente emprendió una nueva etapa en la Escuela Navega, donde consiguió el ascenso a Liga Nacional Juvenil en su primera campaña, mientras que en la pasada temporada llevó al equipo senior a conquistar el salto a Primera Regional de Aficionados.

Ahora, a sus 27 años afronta el reto más importante en su trayectoria como entrenador, al dirigir al equipo de División de Honor Juvenil junto a los mejores conjuntos del panorama nacional con el propósito de ser un referente como ha logrado en las dos últimas campañas.

Respecto a su regreso al Santa Marta, David García expone que es un motivo de orgullo para su carrera: «Siempre he dicho que mi año en Santa Marta fue el año en el que más aprendí y crecí como entrenador. Me alegra volver a este gran club. Es el club ideal para seguir creciendo y aprendiendo», asegura. Además, lo hace con la responsabilidad de dirigir a un conjunto que peleará en la mejor competición de la categoría juvenil: «Llevar a este equipo me supone una gran responsabilidad, una gran alegría y un gran paso en mi carrera deportiva», explica.