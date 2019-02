BALONCESTO - Liga Femenina Cyesha Goree: «Mi trabajo es el de defender, correr, rebotear... lo que necesite Avenida de mí» Goree posa junto al gerente Carlos Méndez. . / MANUEL LAYA La nueva pívot del CB Avenida, que todavía no podrá debutar este miércoles en la Euroliga, señala que «estoy deseando jugar al lado de Jewell Loyd» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 4 febrero 2019, 15:10

El CB Avenida ha presentado oficialmente esta mañana a su último fichaje, el de la interior Cyesha Goree, jugadora norteamericana con pasaporte húngaro que ha llegado a la entidad tras terminar su vinculación con el Reyer Venezia. La jugadora llega para jugar tanto las competiciones nacionales como la Euroliga, aunque este miércoles no podrá vestirse aún de corto con el equipo charro debido a que el tránsfer desde Italia no ha llegado hasta hoy y poor tanto, debido a los plazos de FIBA, no hay tiempo para inscribirla para esta jornada todavía.

El gerente Carlos Méndez fue el encargado de presentarla y aseguró que «lo ha hecho todo muy sencillo, compitió hasta el jueves con su anterior equipo. Necesitábamos una jugadora de estas características, un perfil que buscábamos y distinto al que teníamos, es atlética, rebotea, defiende, tira; estamos contentos con su incorporación y viene a sumar al equipo. Con la exigencia del calendario que tenemos la plantila estaba corta. Al competir el jueves pedimos el transfer el viernes y según la normativa europea de FIBA al llegarnos hoy no podrá competir el miércoles en Euroliga y debutará el sábado en la Liga».

La jugadora señaló que se decidió a firmar por Avenida porque es un equipo top, una ciudad preciosa y tiene una atmostera increíble para jugar, la decisión fue fácil. Lo que vi en el partido de este domingo (estuvo en la grada siguiendo el choque ante Araski) es que es un equipo que trabaja muy duro, con un ritmo alto y que todas las entrenadoras entienden lo que quiere el entrenador. Me gustó el apoyo de la afición, un ambiente que no vivía a favor desde que estaba en la universidad, deseaba tener un público así a favor ahora».

Sobre sus características, Cyesha Goree afirmó que «mi trabajo es el de defender, rebotear, correr, lo que necesite el equipo de mí. Sobre el entrenador sabía que es intenso en defensa y estoy deseando adaptarme» y añadió sobre los retos con su nuevo club que «es un equipo top, y queremos terminar lo más alto posible en la temporada».

Cyesha Goree ya conocía a Jewell Loyd, la nueva estrella americana de Avenida, de la que dijo que «la había visto en la WNBA, en la universidad, es excitante jugar con ella, la conocía, no había jugado junto a ella, el papel que tiene en Estados Unidos es muy alto y quiero jugar a su lado».

El entrenador Miguel Ángel Ortega expresó sobre el nuevo fichaje que «ella es una jugadora activa, corre bien el campo, tiene mucha velocidad en el centro del campo poniendo un bloqueo y continuando, en actividad y esfuerzo lo hace muy bien, rebotea, corre y en ataque tiene una mano para tira de 4-5 metros con buena consistencia. No es solo una jugadora de defensa, puede hacer cosas en ataque».

El gerente Méndez se mostró satisfecho para terminar con el cambio que ha pegado el equipo tras la llegada de Ortega porque «el cambio ha sido muy importante, el que nos hacía falta. Esto es un comienzo, la afición ha disfrutado mucho en estos partidos. Ahora queremos llegar bien a la Copa de la Reina, también ahora el miércoles en la Euroliga en un partido en el que nos jugamos mucho y esperemos el apoyo de la afición ya que hay un Barcelona-Madrid».