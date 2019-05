FÚTBOL - Segunda B Víctor Mena se entera por Twitter de que no entra en los planes del Salamanca CF para el futuro El lateral zurdo señala que «me acabo de enterar» tras anunciar el club que no seguirá la próxima temporada REDACCIÓN / WORD Salamanca Jueves, 30 mayo 2019, 15:38

El Salamanca CF comunicó este miércoles a través de sus redes que cuatro jugadores de la entidad no seguirán la próxima temporada en el club: son los casos de Alomerovic, Satoca, Toño Vázquez y Víctor Mena. Este último, cedido por el Córdoba durante esta temporada, tuvo una curiosa respuesta en sus redes sociales porque apenas 20 minutos después de que el club anunciara que no sigue en Twitter, el jugador puso un mensaje diciendo «me acabo de enterar, Salamanca CF UDS os llevo en el corazón». Es decir, que el jugador se enteraba por redes sociales de que no contaba para el futuro. Después añadió otro en el que señalaba «muchas gracias por el apoyo a la afición, este año se hará un temporadón, muchísima suerte».