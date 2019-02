«Las cuotas paritarias son un error. Yo lucho por la igualdad de oportunidades, que no es lo mismo que la paridad» Nuria Chinchilla, durante su intervención de esta mañana. / LAYA La economista y profesora del IESE Business School Nuria Chinchilla protagoniza una nueva edición del foro económico de El Norte de Castilla D. B. P. / WORD Lunes, 4 febrero 2019, 14:06

La profesora del IESE Business School y titular de la cátedra Carmina Roca y Rafael Pich-Aguilar 'Mujer y Liderazgo', Nuria Chinchilla, ha protagonizado esta mañana una nueva edición de El Foro Económico de El Norte de Castilla. Dicho foro ha estado patrocinado por CGB Informática, Laboral Kutxa y Global Exchange, con la colaboración del hotel Tryp Montalvo.

El título de su ponencia fue 'Integrar la vida: liderar con éxito la trayectoria profesional y personal'. Durante su intervención explicó cómo habitamos en un entorno «veloz, complejo y agresivo» y que nuestras decisiones contribuyen a modificarlo. «El cambio que queremos empieza por uno mismo y por su toma de decisiones», apuntó.

La charla también giró en torno a cuestiones como el éxito y sus varientes. El cuantificable, que puede verse y medirse; y el subjetivo, que es el que cada uno considera como su verdadero éxito. ¿Hay que elegir? Los ideal «es hacer lo que se tiene que hacer y lograr el reconocimiento como consecuencia de ello». Y el autoconocimiento «es lo primero para conocer cuál es nuestra misión pesonal. Si no sabemos quiénes somos nos dipersamos, decimos sí a todo y vivimos en una montaña rusa. Todos tenemos turbulencias, pero los elementos para determinar nuestra trayectoria vital son la aptitud, conocer para qué sirvo; y la actitud, qué me motiva». Según la ponente, la combinción de nuestras competencias, motivaciones y oportunidades para ponerlas en marcha es lo que se conoce como «talento», y es lo que buscan (o deberían buscar) las empresas actuales.

Meritocracia

Durante el coloquio, Nuria Chinchilla manifestó su opinión sobre algunas cuestiones muy vinculadas con la situación empresarial actual, como las cuotas paritarias o la conciliación personal y laboral.

«Las cuotas son un error», aseguró. «Lucho por la igualdad de oportunidades, que no es lo mismo que la paridad; lucho porque el talento, sea del sexo que sea, llegue donde tiene que llegar para contribuir a una sociedad mejor y una empresa más productiva, y lucho por eso a través de la meritocracia».

Nuria Chinchilla apuntó que en «en 2002 empezamos a hacer estudios osbre las mujeres en los consejos de administración del IBEX. En 2002 ern un 2%. En 2018, un 24%. La gente dice que vamos muy lentos... la igualdad llegará porque es una evolución. No quiero una revolución, que conlleva una contrarrevolución y un efecto bumerán». Y España ha llegado a esta situación «sin cuotas. No hay cuotas, sino una invitación. SI la CNMV ve que hay menos de un 30% pide explicaciones. Y es interesante que se sepa que la cuota tira por tierra los argumentos económicos. ¿Si obligas a contratar a una mujer es porque las mujeres no son lo bastante buenas? Son tan buenas como los hombres y los dos juntos son complementarios».

Finalmente, y en cuanto a la conciliación familiar, se mostró partidaria de «saber decir que no» e 'imponerse' una agenda de tiempo libre. También defendió la fórmula de las 3 F (Familia, feminidad y flexibilidad) como criterio «para llegar a donde queramos llegar». Por ejemplo, sugiere que las empresas empleen los 9 meses del embarazo para adaptarse a lo que viene, valora que las bajas de paternidad lleguen a un mes y reclama la racionalización de horarios para intentar que la jornada laboral acabe a las 17:00. «Ya es hora de cambiar los horarios», añadió.