Uno de cada cuatro solicitantes se queda sin ayuda para rehabilitar su vivienda Vista panorámica de bloques de viviendas de la capital salmantina. / MANUEL LAYA El Ayuntamiento excluye a 47 de los 188 comunidades de propietarios que se presentaron por no cumplir los requisitos RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Jueves, 4 abril 2019, 12:07

Un total de 188 comunidades de propietarios presentaron solicitudes al novedoso programa de ayudas para la rehabilitación de viviendas, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Salamanca el pasado año. De las 188 peticiones, han sido aceptadas por los técnicos municipales por cumplir todos los requisitos un total de 141, mientras que las 47 solicitudes restantes han sido desestimadas finalmente por no aportar toda la documentación exigida en las bases reguladoras de la convocatoria o por no ajustarse a los criterios estipuladas por el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca, entidad pública que convocó este programa de ayudas, dotado con un presupuesto total de un millón de euros.

La resolución que detalla las comunidades de propietarios que han sido merecedoras de estas ayudas, así como las que no serán destinatarias de las mismas, fue publicada recientemente por el presidente del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo y concejal responsable del área de Patrimonio, Fomento y Juventud, Daniel Llanos.

Los motivos concretos por los que las 47 comunidades de propietarios citadas anteriormente han sido apartadas de esta línea de ayudas son diversos. Por ejemplo, algunas de ellas no presentaron el pertinente informe técnico de rehabilitación, otras entregaron la documentación relativa a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que no era conforme con las bases reguladoras o no justificaba las actuaciones previstas. Las hay también que concurrieron a la convocatoria sin mostrar el acta de la reunión de la comunidad de propietarios donde se aprobó la realización de obras de mejora en el inmueble. Además, hubo casos donde no se reseñaba ni detallaba el presupuesto previsto para la ejecución de las obras.

La falta de documentos es la principal causa de la mayoría de las desestimaciones

Pese a esta adversidad, las 47 comunidades de propietarios pueden acogerse al derecho a recurrir contra la resolución del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo. Pueden hacerlo tramitando un recurso de reposición ante la Alcaldía, para lo que disponen de un plazo de un mes. Pero también pueden encaminarse por la senda judicial, formalizando un recurso por la vía contencioso administrativa ante los tribunales, para lo que cuentan con un plazo superior, concretamente dos meses desde que Daniel Llanos rubricó la resolución.

Puntuación y preferencia

Las 141 comunidades de propietarios cuyo expediente se encuentra correcto, que han sido clasificadas según un orden de puntuación y preferencia, tienen de plazo hasta el próximo 22 de mayo –es decir, dos meses, dado que la resolución del concejal de Fomento fue rubricada el pasado 22 de marzo– para aportar la documentación completa de acuerdo con las bases reguladoras, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 de septiembre de 2018, ajustándose al acuerdo previo que adoptaron los miembros del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo el 9 de julio del pasado año.

En virtud de este listado, el citado patronato procederá a conceder las ayudas en función del orden establecido y hasta agotar el importe de las ayudas previstas, es decir, un millón de euros. No obstante, el equipo de gobierno del PP ha dejado claro que todas las comunidades de propietarios que cumplan los requisitos podrán recibir las ayudas, con independencia de que se agote el millón de euros consignado en la convocatoria de 2018. Si el fondo presupuestario no fuera suficiente para sufragar todas las ayudas, el Consistorio utilizará los fondos que se reserven para la rehabilitación de viviendas del programa que se estipule correspondiente a la presente anualidad. Es decir, ninguna comunidad de propietarios se quedará sin ayuda si se ajusta a las bases reguladoras.

Las comunidades tienen un mes de plazo para reclamar o pueden optar por la vía judicial

La documentación que deben remitir al Ayuntamiento las 141 comunidades de propietarios seleccionadas engloba diferentes aspectos, como el proyecto técnico o memoria técnica de las obras según las actuaciones a realizar, la solicitud de licencia urbanística municipal o presentación de la declaración responsable según corresponda, el presupuesto de ejecución de las obras ofertado por tres empresas, el acuerdo de la Junta General de la Comunidad de Propietarios para contratar las obras, así como el cuadro de distribución de la derrama y la determinación de los términos de su abono por propietario.

También tienen que entregar el contrato de obra con la empresa adjudicataria, la declaración responsable de ayudas públicas recibidas o solicitadas detallando su importe, entidad concedente y detalle de las actuaciones para las que se concede, así como la acreditación de no tener deuda pendiente con la Seguridad Social, ni con la Agencia Tributaria ni con la Hacienda Local.

En la documentación inicial que ya facilitaron al Patronato de Vivienda y Urbanismo, suministraron, entre otros aspectos, datos concretos sobre la identificación del edificio y la referencia catastral, la identificación de los propietarios de las fincas que componen el edificio y sus coeficientes de propiedad, amén de una descripción y valoración estimada de las actuaciones para las que se solicita la ayuda.