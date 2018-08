La cuantía de las compras en internet se dispara un 50% en los dos últimos años Almacen logístico de una plataforma de compras por internet, ubicado en Madrid. / EL NORTE El año pasado nos gastamos 18,1 millones de euros al mes en transacciones digitales, frente a los 12,1 millones de 2015 DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Jueves, 30 agosto 2018, 11:23

El comercio electrónico parece no tener techo. Prácticamente no hay día que no adquiramos algo en la red, ya sean entradas para un concierto, una escapada vacacional o una película digital.

El auge de esta modalidad de comercio está bien reflejada en los datos que manejan la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC). Ésta calcula periódicamente cuánto gastamos los españoles a través de compras en la red. La cantidad total a finales de 2017 era abrumadora: más de 30.400 millones de euros en transacciones en internet, con un incremento anual nacional del 25,7%.

¿Y en Salamanca? En Salamanca no somos menos que en el resto de España y también nos gusta eso de echar un ojo en internet. Con un par de operaciones matemáticas y teniendo en cuenta la población de nuestra provincia (333.714 personas, según las últimas estimaciones del INE) descubrimos que cada mes del año pasado nos gastamos 18,1 millones de euros en compras a través de internet, a una media de 54 euros mensuales por vecino (obviamente habrá quien no compre nada de nada y quien se deje media nómina a golpe de ratón). ¿Es mucho o poco? El billete de tren de ida y vuelta a Madrid para pasar el fin de semana cuesta poco menos de 20 euros por persona, el concierto de Miguel Poveda previsto para este mes de noviembre anda por los 38 euros y dentro de tres meses llegará el 'black friday' y algo acabará cayendo. Súmense las suscripciones a plataformas de vídeo 'on line', los caprichos en forma de canciones, libros o videojuegos e incluso la compra del día porque no hay tiempo de pasar por el supermercado y los 54 euros hasta parece que se quedan cortos.

Al alza

La suma anual total en Salamanca rozó el año pasado los 217,5 millones de euros, aproximadamente, pero quizá lo más interesante sea comprobar cómo esa cuantía ha ido aumentando a lo largo de los últimos años, corroborando la tendencia alcista del comercio digital en todo el mundo.

Volvamos atrás en el tiempo para comprobarlo. Según la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia, el comercio electrónico movió en 2016 más de 24.000 millones de euros en el conjunto del país. Esa cifra, trasladada a la realidad salmantina en función de su población, arroja una cifra total de 174,6 millones de euros a razón de 14,5 millones al mes sólo en nuestra provincia.

Las cifras de 2015 también fueron muy significativas: en torno a 20.000 millones de euros de negocio en toda España. De ellos, unos 146 millones en Salamanca, lo que supone una cuantía mensual de 12,1 millones de euros.

¿A dónde llevan todos estos dígitos? Constatan que el comercio electrónico está lejos de alcanzar su límite: 12,1 millones de euros al mes en 2015; 14,5 millones al mes en 2016 y los ya citados 18,1 millones mensuales en 2017. El aumento porcentual durante el último año es del 24,4%. Comparado con 2015, de casi el 50%. Semejante incremento tiene consecuencias, como el repunte del negocio de las empresas de transporte y la aparición de nuevos nichos de empleo en diseño de webs, seguridad digital, gestión de redes sociales y demás trabajos vinculados con la economía digital.

Perfiles

El Instituto Nacional de Estadística también aporta información sobre el comercio electrónico, aunque en este caso sus datos corresponden al conjunto de la Comunidad.

De acuerdo a su 'Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2017', fechada a finales del año pasado, el 64% de los usuarios de internet en la región compró algo en internet al menos una vez el año pasado. Entre quienes se confesaban usuarios de las tiendas digitales, el 46% afirmaba haber efectuado alguna adquisición durante el mes anterior a la encuesta. En números redondos, 425.000 residentes de Castilla y León.

Finalmente, en cuanto a qué compramos en internet, la CNMC afirman que los sectores de actividad con mayores ingresos fueron las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo y las prendas de vestir. También abundan las transacciones en juegos de azar, reservas hoteleras, suscripciones a canales de televisión, transporte terrestre y, sorprendentemente, administración pública, impuestos y seguridad social. Hacienda somos todos. Hasta en internet.