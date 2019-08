FÚTBOL - Segunda B Cristo y Diego del Castillo, el regreso a Las Pistas de dos exunionistas agradecidos Cristo Medina y Diego del Castillo, en su etapa en Unionistas. / Manuel Laya El Mérida AD será el rival mañana de los salmantinos con estos dos jugadores en sus filas que dejaron huella en Unionistas CF JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 16 agosto 2019, 18:05

Este domingo Las Pistas del Helmántico volverán a vivir un encuentro especial y además por varios motivos. No solo porque será el último encuentro de la pretemporada que conducirá a Unionistas CF a la segunda campaña seguida en Segunda B, también porque se disputará la VIedición del Memorial UDS ante el Mérida AD -nuevo equipo de la Segunda División B-, sino también porque con el conjunto extremeño llegarán a la capital salmantina dos exjugadores unionistas que dejaron un gran recuerdo entre la afición blanquinegra: Cristo Medina, que sigue siendo el máximo goleador de la historia del club por ahora con 41 tantos, y Diego del Castillo, que tras una gran campaña en el Moralo da por fin el salto a la categoría de bronce que tantos años lleva persiguiendo.

Cristo y Diego estuvieron dos temporadas en Unionistas y coincidieron en una de ellas: el leonés la 2015-2016 con el ascenso a Tercera y la 2016-2017, y el extremeño, la 2016-2017 y la 2017-2018, la del ascenso a Segunda B.

Para ambos la visita también será muy especial:será la primera vez que Cristo llegue a Las Pistas tras dejar el equipo mientras que Diego ya lo hizo en la 2017-18 en las filas del Astorga -dos veces porque el partido se suspendió por la nieve-. «Espero no confundirme de vestuario», señala entre risas Cristo, que espera con muchas ganas el partido ante su exequipo:«Para mí va a ser muy emotivo, viví dos de los mejores años de mi carrera allí; ya no quedan muchos jugadores pero sí del cuerpo técnico y sobre todo la afición. Además es un amistoso. Yo nunca quiero que pierda Unionistas salvo cuando yo esté en frente (ríe). Será la última prueba para los dos porque la Liga ya empieza la semana siguiente».

A Cristo su paso por Unionistas le marcó porque «me llegó la oferta en un momento difícil. Ya había decidido no salir más mi tierra pero me convencieron para jugar en Salamanca. Sin duda, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y me ayudó a relanzarme. Llegué ya con muchos años a Unionistas, pero si lo llego a hacer con 22-23 quizá me hubiera cambiado la vida como futbolista con el rendimiento que tuve allí», expresa agradecido el atacante, que añade que «no tengo dudas de que en Unionistas me hice mejor persona y futbolista».

Sobre su salida de Unionistas tras el ascenso a Segunda B, Cristo -que con el Mérida logró su noveno ascenso a la categoría de bronce- el extremeño recuerda que «fue mi decisión, tenía contrato y contaban conmigo, pero quería volver a casa. Me ofrecían tres año y deseaba ayudar al Mérida a subir a Segunda B. Ahora por fin jugaré en esta categoría, ya lo hice con 20 años, pero tras tantos ascensos seguidos creo que puedo decir que me lo merezco más que nadie sin ser presuntuoso».

A Unionistas le desea para su segunda temporada en la B «todo lo mejor, como siempre. Espero que mejoren el noveno puesto del año pasado. Mantienen a muchos jugadores y cuentan con un gran cuerpo técnico. En ese club todos los jugadores se sienten muy cómodos. Ojalá nosotros nos podamos salvar sin agobios como ellos en nuestro primer año».

Por su parte, Diego del Castillo dará el salto este año a Segunda B con el Mérida. El domingo «vuelvo a un lugar donde viví dos de los mejores años de mi vida en el fútbol. Aprendí mucho y sobre todo creo que me hice un hombre en Salamanca. Estoy muy agradecido», señala.

Ahora espera hacerse un hueco entre los fijos para el míster después de «una gran temporada en el Moralo. Metí 9 goles, 2 en el play-off y gracias a que el Mérida estaba en nuestro grupo me pudieron seguir bastante y ahora estoy aquí, a intentar aprovechar la oportunidad».

A Unionistas de Salamanca, el centrocampista Diego del Castillolo ve como «un club ya consolidado. Hacen las cosas muy bien. Si siguen así yo creo que con el paso de los años se podrán meter arriba aunque ahora otra vez los clubes se están gastando mucho dinero en esta categoría. Pero Unionistas no es un club conformista y seguro que intentarán mejorar su primer gran año en la categoría. Se han ido jugadores importantes pero han llegado otros con mucha ilusión y además tienen un muy buen entrenador», finaliza el leonés.