«El PP no cree en la participación ciudadana, nunca lo ha hecho» Luis Delgado, de Fauba, y Eduardo Rodríguez, de Fevesa. / WORD Las asociaciones de vecinos critican el nuevo Reglamento de Participación Democrática y que no se cuente con ellos ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Viernes, 17 mayo 2019, 11:41

Las asociaciones de vecinos integradas en Fauba y Fevesa mostraron ayer su total desacuerdo contra el nuevo Reglamento de Participación Democrática aprobado por el Ayuntamiento, además de criticar que su elaboración «no haya sido nada participativa», al no tener en cuenta las sugerencias que se le han remitido desde dichas agrupaciones.

Luis Delgado, presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios Antiguos de Salamanca (Fauba), y Eduardo Rodríguez, vocal de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca y Provincia (Fevesa) mostraron de forma conjunta su malestar.

«El Partido Popular no cree en la participación ciudadana, nunca lo ha hecho. Y Ciudadanos con ellos, ya que pactamos algunas modificaciones al reglamento y a última hora las echaron atrás», afirmó Rodríguez. Para él, un reglamento «en condiciones se hace de abajo a arriba y no de arriba a abajo».

Los vecinos esperan que el nuevo equipo de Gobierno derogue el último Reglamento

Denunció que «no dejan tener una serie de órganos realmente participativos y vinculantes, ya que se han dedicado a hacer consejos que no son vinculantes, más bien informativos».

Las asociaciones quieren reglamentos «más participativos, que en los consejos estén representados, que haya decisiones vinculantes y que el Ayuntamiento acepte». Incluso, dijo Rodríguez, en algunos municipios estos órganos participan en los plenos, por lo que no entiende «la forma de cerrarse este Ayuntamiento».

Quiso dejar claro que no están en contra de nadie, sino que pueden ser un complemento a la gestión, ya que «nosotros estamos a pie de suelo, llegamos a más sitios», pero «si las propuestas no son de su gusto, no nos hacen ni caso». Hay que «educarse en que todos somos un conjunto con un fin común, que es el bienestar de la ciudad», por eso los reglamentos deben de ser «más abiertos y participativos».

Consideran que el proceso de aprobación del nuevo reglamento «ha sido un tanto extraño» y no sólo no admiten sus sugerencias, en las que se podía haber llegado a un consenso, sino que, afirmaron, «ni les contestan» a los escritos que registran.

Luis Delgado recordó que desde 2017 se vienen oponiendo a este Reglamento, pero lo que «interesa al Ayuntamiento es hacer demagogia», y al final «toma decisiones sin contar para nada con las asociaciones de vecinos», cuando ellos son los afectados. Delgado registró en el Ayuntamiento un escrito dirigido a todas las candidaturas al Ayuntamiento para que «se comprometan de que si llegan al Gobierno municipal van a derogar el Reglamento de Participación Democrática» y elaborar otro «basado en los que existieron con anterioridad a 31 de julio de 2008, dando participación para su redacción a los colectivos de entidades que están dadas de alta en el registro municipal de asociaciones».

Esperan que con el cambio en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca se busque la forma de tener otro reglamento de participación. «Los vecinos tenemos inquietudes, problemas y necesidades; y hace falta un medio real que nos dé participación».