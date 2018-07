Cospedal recalca que sus adversarios «están fuera del PP y no dentro» Cospedal se dirige a los militantes y cargos del PP acompañada por Mañueco e Iglesias. / MANUEL LAYA Asegura que prefiere «estar en la oposición» antes que convertirse en presidenta del Gobierno al estilo de Pedro Sánchez, ya que «las victorias no valen sin valores» RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Martes, 3 julio 2018, 11:26

La exministra de Defensa y precandidata a la presidencia del PP, María Dolores de Cospedal recalcó ayer que sus adversarios políticos se encuentran «fuera del Partido Popular y no dentro» y se mostró partidaria, en relación al proceso de primarias que está afrontando su formación política, de fomentar «el debate» evitando en todo momento «las luchas y que se abran heridas».

Cospedal, que abarrotó de cargos y militantes del PP la sede del partido en la calle Echegaray durante su acto electoral, reivindicó especialmente la talla humana y política de Mariano Rajoy, a quien definió como «el mejor presidente del Gobierno que ha tenido España». En cambio, no mencionó explícitamente a sus contrincantes en las primarias ni hizo ningún juicio de valor sobre las propuestas que defienden, pese a que horas antes de desplazarse hasta Salamanca había insinuado que José María Aznar estaba apadrinando la candidatura de Pablo Casado.En cambio, enfatizó su discurso electoral cuando precisó que en la candidatura que ella abandera «cabemos todos».

«Debemos salir reforzados de este proceso porque los españoles necesitan al PP y por eso hace falta un partido fuerte y con la ideas claras», proclamó Cospedal, quien no escatimó en sus duras críticas hacia Pedro Sánchez, de quien recordó que «es el primer presidente del Gobierno que tiene España que no ha sido elegido por los españoles». También censuró que Sánchez se haya instalado en La Moncloa con apoyos tan llamativos como los de «la izquierda radical de Podemos», los independentistas catalanes y con los votos de Bildu, «algo que es indignante y que no lo hizo ni Zapatero». Fruto de todo ello es que Sánchez ya «está pagando las facturas que les debe», como se demuestra en los planes de acercamiento de los presos independentistas catalanes y etarras.

Cospedal hizo un ejercicio de autocrítica al derrochar sinceridad cuando reconoció que «no hemos sido capaces de comunicar bien en asuntos como el de Cataluña y la unidad de España», por lo que estimó necesario «aprender de nuestros errores». También fue my clara cuando se refirió a los casos de corrupción que salpicaron al PP, que «han dejado nuestras siglas a los pies de los caballos». Por ello, garantizó que «vamos a seguir siendo contundentes contra los corruptos» y rememoró que las vicisitudes a las que se enfrentó ella para erradicar los escándalos de corrupción dentro de su partido. «Los corruptos ya están fuera del Partido Popular y cuando te toca salir a dar la cara como me ha pasado a mí, te la parten», enfatizó Cospedal refiriéndose a la labor que ha venido desarrollando desde su cargo de secretaria general del PP. En cambio, Cospedal ironizó sobre la postura que está adoptando el PSOE sobre los casos de corrupción que están afectando su partido, como ha sucedido con la detención y la posterior dimisión del presidente de la Diputación de Valencia. «Todavía no he oído a nadie del Partido Socialista salir a hablar».

«Primero el partido»

«Desde que se produjo la moción de censura, la gente me saluda por la calle y siempre me dicen que lo primero que debemos hacer es arreglar lo nuestro», confesó Cospedal, quien puntualizó en este sentido que «lo primero tiene que ser el partido». También matizó que «yo creo que las victorias no valen si no hay valores», añadiendo que «prefiero estar en la oposición antes que ser presidenta como lo ha conseguido Pedro Sánchez y lo que tenemos que hacer es ganarnos el corazón de los españoles y ser el gran partido del centro derecha que necesita España». Además, fue tajante cuando subrayó que «siempre que el Partido Popular ha gobernado, a España le ha ido bien y siempre que no ha gobernado, a España le ha ido mal, como pasó con Zapatero».

En el pasaje final de su intervención, Cospedal se congratuló de que las mujeres del PP «fuimos las que abrimos la brecha en España» a la hora de desempeñar responsabilidades en alcaldías, gobiernos autonómicos, en el Congreso y en el Senado. Y criticó a Ciudadanos por no haber sido «unos socios leales» precipitando la moción de censura que derrocó a Rajoy.

Entre los asistentes al acto figuraba la presidenta de las Cortes regionales, Silvia Clemente.