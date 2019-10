Cortés: «Es un poco extraño que encadenes victorias y no lleguemos a satisfacer a todo el mundo» El entrenador del Salamanca CF UDS, Pablo Cortés. / LAYA El entrenador del Salamanca CF UDS pide mantener «la máxima exigencia» ante el Izarra para conseguir la quinta victoria consecutiva D. B. P. / WORD Viernes, 18 octubre 2019, 17:55

El Salamanca CF UDS se juega el domingo su quita victoria consecutiva y acercarse un poco más a los puestos de 'playoff', aunque el club ha abrazado la consigna del 'partido a partido' y no mira más allá de los tres puntos ante el Izarra. El entrenador, Pablo Cortés, lo zanjaba esta mañana. La motivación del domingo «es ganar, al margen de si nos ponemos a un punto del 'playoff', a dos, si entramos o si nos alejamos del descenso. Nos motiva ganar el domingo. Puede ser la quinta victoria, independientemente de la clasificación. Estaremos mas cerca de los objetivos del club, pero nos motiva ganar».

Por ahora, por tanto, prohibido hablar de 'playoff' y de eliminatorias por el ascenso. «Los resultados se han dado dado bien y hemos pasado de eliminatoria. Ahora corresponde la liga, el Izarra. Pensamos exclusivamente en eso. Estos días son para recuperarse, preparar el partido y seguir con la dinámica positiva en liga». Y nada de relajarse. «En mi persona y en los jugadores no existe el relajarnos, o no debe existir. El otro día casi nos da un susto un equipo de categoría inferior en un competición de KO. No podemos relajarnos sea el Izarra o el que sea. Tenemos que salir a por todas, a por la victoria y a que la afición disfrute... Estamos mejorando en el juego, pero relajarnos nos nos vamos a relajar. Es verdad que este mes esta siendo muy intenso, pero tenemos que seguir igual. Hay que seguir con la máxima exigencia».

El choque ante el Izarra se adivina complicado. Cortés explicó que los visitantes «tienen las ideas muy claras y un modelo de juego que se identifica en todos los partidos. Es un equipo muy junto, con líneas muy juntas en las que es muy difícil entrar. Y en ataque lo tienen muy claro, con la búsqueda del hombre de referencia en ataque». Además, los equipos que visitan el Helmántico «suelen estar mas juntos y repleglados, buscando que no podamos profundizar en ultima línea. Hemos incidido en ello y hemos trabajado sobre ellos, buscando soluciones. Tenemos que dar un paso adelante para tener no más control, sino para someter al equipo rival y dominar con balón, tener ritmo con pelota, crear situaciones de área... al final en el estadio nos tenemos que hacer fuertes y que la gente anime hasta el final. Puede que no nos estemos encontrando cómodos en situaciones de juego y necesitemos que la afición nos anime».

En esta línea, el segundo objetivo del domingo, más allá de sumar tres puntos, seguramente será satisfacer a los aficionados. Es «un poco raro» que no haya más entusiasmo entre los seguidores. Pablo Cortés explicaba que «es un poco extraño que encadenes victorias y con ellas no lleguemos a satisfacer a todo el mundo, aunque sea difícil conseguirlo. Al final una victoria en Segunda B es muy difícil y en la Copa cualquier equipo hace daño porque es un partido de de poder a poder. Y no hay clima de satisfacción pero intentaremos que lo sea». El entrenador insistió en que «tenemos que ser conscientes de que las victorias son muy difíciles de conseguir y a todos nos gustaría jugar mejor pero al final tenemos que saber jugar en todos los contextos. Este equipo ha crecido en contextos de partido: el otro día estuvimos 45 minutos defendiendo en nuestro campo y lo hicimos bien, es algo que sacar como positivo, nos hemos clasificado en la copa, llevamos dos victorias seguidas... a lo mejor no todo el mundo está contento, pero tendremos que trabajar para que lo esté».

Refuerzos

Lo que no cambiará sustancialmente es la forma de jugar. Las bajas (Serrano, Chatón, Uxio, Martín...) no condicionarán el estilo del equipo, aunque algunas como la del delantero gallego sean para varios meses. «La idea como tal y el modelo no se va a cambiar. No es lo mimo jugar con un delantero con unas características que con otras, no es lo mismo delantero rápido al espacio o que viene a recibir o que juega de cara... al final la idea no cambia, de presionar arriba. El otro día se vio. Presionan igual estén los que estén. Es importante la alineación en cuanto a los jugadores, no es lo mismo un 442 que un 433 con unos futbolistas que con otros, pero tampoco va a cambiar la idea general del juego. Uxio baja balones y descarga el juego pero si no esta el jugara otro que lo hará igual de bien».

Uxio y Chatón son «dos bajas importantes» y su ausencia podría abrir la puerta a nuevos fichajes. El Salamanca CF UDS tiene por ahora una ficha sub 23 disponible. «Estamos hablando entre nosotros, viendo lo que quiere la inteligencia deportiva, lo que demando yo... arriba creo que lo tenemos cubierto. Ubis tiene que ser importante, Hugo también lo es, Gio lo estamos viendo que esta siendo importante, Martín se recuperará la semana que viene. En esa posición no me preocupa tanto. Es verdad que centro del campo estamos un poco escasos. Chatón no se sabe tiempo estimado, la lesión de Álex no es grave pero no entrena... podría ser una de las posiciones a cubrir. Se tiene que hablar con el club». Y en cuanto a la pitada a Calderón del partido de Copa, «hay que tener paciencia» con él. «La pretemporada fue extraña, no pudo venir con sus compañeros... al final tiene que adaptarse a un fútbol diferente, a un grupo... Hay que adaptarse a varias situaciones y hay que tener paciencia con el y con todos lo jugadores, tener tranquilidad y no precipitarse de que llegue al rendimiento óptimo en la jornada 5 o la 1».