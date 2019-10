Fútbol- Segunda B Cortés: «Al equipo y a la afición del Salamanca CF UDS les llena de ilusión este derbi» Pablo Cortés, en la sala de prensa del Helmántico. / LAYA El entrenador blanquinegro asegura que su equipo ha mejorado tácticamente y que Unionistas CF tiene una señas de identidad muy claras I. L. S. / WORD SALAMANCA Viernes, 4 octubre 2019, 14:47

El entrenador del Salamanca CF UDS no escondió la ilusión que en el equipo y en la afición genera el derbi que les enfrentará este domingo en el Helmántico a Unionistas CF y para el que no podrá contar con Ubis, Carpio y Chatón. También señaló que su rival es un equipo con unas señas de identidad muy marcadas y que espera un partido intenso.

Pablo Cortés señaló que el derbi «es un partido ilusionante y emocionante por todo lo que rodea el encuentro. Tanto a la plantilla como a la afición nos hace ilusión. Con ganas de que llegue el partido y ruede el balón». Además, aseguró que «espero el Salamanca de ayer y el que se vio en Burgos hace unos días. Espero que sigamos igual porque se ha visto otra cara del equipo que queremos todos. Un equipo con intensidad, garra y coraje que ha crecido tácticamente con respecto a las primeras jornadas. Era consciente cuando ganamos de que tácticamente no estabámos para echarnos flores, pero hemos mejorado. A partir de aquí toca seguir creciendo porque tenemos margen de mejora».

Lo que sí parecía tener claro es lo que se iba a encontrar enfrente. « El juego de Unionistas es un juego que se identifica bien. Repliegue medio, juego directo... Tienen una seña de identidad clara. Pueden cambiar en la formación e introducir variantes, pero sus señas de identidad están marcadas», reiteró el técnico blanquinegro.

Cortés, que anunció que no dará la convocatoria hasta el domingo, aunque habrá algún jugador del filial, destacó también que «ayer competimos, hoy recuperamos, mañana activamos y el domingo volvemos a competir. Si queremos pasar de eliminatorias en Copa tenemos que acostumbrarnos a ello».

Respecto a su experiencia en los derbis de la capital salmantina, el entrenador del Salamanca CF UDS reconoció que «tengo buenos recuerdos más allá de las victorias. Quiero ver un buen ambiente, que nos apoye la afición y que desde la llegada nos empiecen a animar. Les necesitamos con nosotros. Si puede ser el mismo resultado que en mis otras experiencias pues mejor». Además, adelantó que aún no había concretado con el club cómo será la llegada al estadio, porque su objetivo es que los jugadores no se despisten, «quiero que estamos concentrados en el partido. Venir en el bus y que te acompañe tu gente puede ser un plus. Debemos concretarlo todavía».

Finalmente, respecto a la postura de la afición de Unionistas CF de no acudir al Helmántico, Cortés fue muy claro «si no vienen ellos habrá más gente que nos apoye a nosotros. No tengo más opinión. Si no vienen pues mejor para nosotros, aunque no me creo que no vaya a venir nadie de ellos. El año pasado ya hubo algún infiltrado. Lo dicen y lo tienen que decir, pero estoy seguro de que alguno vendrá», sentenció.