Cortés asegura que «al filial del Athletic también la gusta tener la pelota, así que pelearemos por ella» Pablo Cortés, en la sala de prensa del Helmántico. SALAMANCA Viernes, 13 septiembre 2019

El Salamanca CF UDS afronta una difícil salida a Lezama para medirse al filial del Athletic de Bilbao, sin Amaro, que «ha mejorado, pero aún está al margen del grupo» ni Chatón, «que tiene líquido en la rodilla esta siendo tratado», afirmó el entrenador, Pablo Cortés, añadiendo que Gio se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Cortés mantiene su discurso de que el equipo tienen que ir partido a partido y que no le preocupa su futuro, «solo pienso en el filial de Athletic. No quiero pensar en el apelativo de interino ni si voy a estar dos partidos, tres o toda la temporada». Y restó importancia al hecho de que ya se pueda sentar en el banquillo. «Estaba tranquilo también las semanas pasada. No pienso en si voy a estar o no en el banquillo. Yo trabajo exactamente igual en los entrenamientos».

Sobre el rival de este sábado por la tarde (18 horas), el técnico blanquinegro aseguró que «es un equipo que tiene jugadores muy buenos y que tienen potencial para poder llegar a Primera División. El último partido para ellos fue un golpe, pero saldrán a competir el partido, igual que nosotros. Tenemos que ir con la ambición de ganar».

Cortés tenía muy claro el tipo de partido que se van a encontrar en Bilbao. «Les gusta tener la pelota, someter al equipo rival, hacen una presión alta. Se puede decir que somos dos equipos muy parejos en esos conceptos. Habrá momentos para los dos. Será una lucha por la posesión y el que mejor administre el tiempo en el que tenga el balón y menos sufra sin él, es el que se llevará el partido» comentó.

El técnico salmantino también se refirió al empate cosechado la semana pasada en el Helmántico ante el Real Unión y reconoció que hay margen de mejora. «Se vio que tenemos que mejorar y tener más ritmo con el balón. Era el primer partido que nos enfrentábamos a un rival que estaba encerrado en campo propio. Debemos mejorar a nivel ofensivo, porque, aunque estamos encajando goles, debemos seguir en la misma línea en defensa porque lo estamos haciendo bastante bien en esa parcela», sentenció.

Volviendo al partido del domingo, Cortés señaló que la semana pasada el Athletic cambió el sistema de juego y perdió 5-2 contra la Cultural Leonesa. «Tenían bajas y cambiaron de formación. Había jugadores que no eran tan referencia como Tascón. Fue una situación extraña y la Cultural les hizo mucho daño. Creo que jugarán con 4-3-3 si han recuperado a algunos jugadores» afirmó.

Tampoco quiso valorar los próximos rivales y afirmó que «parece que el tramo siguiente por nombres y experiencia puede ser duro, peor en este grupo todos los equipos compiten y te pueden hacer daño. Insisto en que solo me preocupa el Athletic».

Además, adelantó que podría haber cambios en el once. «Es posible. No me gusta descubrir las cartas, pero tanto los que juegan como los que no, están entrenando bien. Hay mucha competencia interna y eso es bueno».