Fútbol - Segunda B Cortés afirma que el Salamanca CF UDS tiene «ambición» para ganar en Guijuelo Pablo Cortés, en la sala de prensa del Helmántico. / MANUEL LAYA El técnico reconoce la dificultad de ganar en el campo chacinero en el segundo derbi consecutivo para el equipo Viernes, 11 octubre 2019, 14:48

El técnico del Salamanca CF UDS, Pablo Cortés, reconoció ayer las dificultades que entraña conseguir algo positivo en un campo como el del Guijuelo, en el que será su segundo derbi consecutivo, en esta ocasión fuera del Helmántico, tras el que el enfrentó a Unionistas CF la pasada semana.

Pese a ello, el técnico blanquinegro confía en que la ambición del equipo les permita ganar en el Municipal chacinero para seguir sumando.

Cortés reconoció, en una escueta comparecencia ante los medios de comunicación en el Helmántico, que los últimos resultados r han reforzado la moral del equipo. «Después de la semana pasada, de la clasificación de la Copa y la victoria en el derbi, nos refuerza moralmente. Pero tenemos que seguir. La ambición ahora es ganar allí en Guijuelo».

El técnico salmantino se refirió a su rival el domingo afirmando ante el del Guijuelo «va a ser un partido muy complicado. En este arranque liguero en el Municipal han conseguido una victoria, un empate y una derrota. Son muy fuertes en casa. Sabemos que tenemos que hacer un muy buen partido para obtener algo positivo».

Cortés también se refirió a la situación de la plantilla y los jugadores lesionados. «Ubis ya está entrenando con el grupo y ayer jugó unos minutos. Tenemos que ir despacio. No queremos correr. Sabemos lo que pasó la otra vez con él. Carpio sigue recuperándose y Chatón tenemos que ver. Le están haciendo pruebas y hay que saber el alcance final de la lesión. No sé cuánto tiempo estará fuera. He mirado ahora el móvil y no tenía ninguna llamada», concretó el entrenador del Salamanca CF UDS.

Sobre lo que no quiso hacer comentarios fue sobre la posibilidad de recuperar a Sergio Molina, como ya adelantó El Norte, y se limitó a decir que «no es un jugador de la plantilla. Me centro solo en los que tenemos».