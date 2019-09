La corrida de Cuvillo, la mejor de la feria Juan del Álamo, con uno de sus trofeos en la mano. / MANUEL LAYA Casi veinte años después vuelve a lidiar en Salamanca la ganadería de mayor regularidad dentro del enjambre Domecq. Un éxito. Orejas a mansalva, un palco frívolo BARQUERITO / COLPISA SALAMANCA Lunes, 16 septiembre 2019, 12:26

Quinta de Feria. Templado, encapotado de partida, soleado después. 6.500 almas. Dos horas y media de función. Toros: Seis toros de Núñez del Cuvillo. Toreros: Antonio Ferrera, dos orejas y una oreja. Manzanares, una oreja y palmas tras un aviso. Juan del Álamo, oreja tras dos avisos y oreja.

Cuadrillas: Alberto Sandoval se agarró a modo con el sexto. Bregaron y parearon con categoría Mambrú y Roberto Jarocho. Pares notables de Daniel Duarte y Fernando Sánchez.

Cada uno de los toros de Núñez del Cuvillo fue de una manera. Diecisiete años llevaba sin lidiarse una corrida de Cuvillo en Salamanca. El retorno supuso romper, al cabo de siete cursos, con la costumbre de reservar en exclusiva los puestos de la feria a ganaderos charros. La vuelta de Cuvillo no había caído ni bien ni mal sino todo lo contrario. Llegada la hora de la verdad, Cuvillo se trajo una corrida que pareció el catálogo de la ganadería, tan abierta a tantas líneas de la estirpe Domecq y tan marcada por el sello singular de calidad de Osborne. Lote digno de verse.

El toro más hondo y mejor hecho fue un tercero muy corto de manos que galopó como ninguno pero sufrió el quebranto de enterrar pitones dos veces casi seguidas y pagó el poco apresto de una faena de Juan del Álamo corta de aliento e ideas. Los que vieron y sintieron la calidad del toro, una minoría, se lo hicieron saber al torero de Ciudad Rodrigo. Ese toro de tanto calado no llegó a verse y saborearse tanto como cualquiera de los otros dos más celebrados en los fastos previos de la semana: el pasado jueves, uno de Montalvo, y, solo en la víspera, otro de Domingo Hernández.

Medidas las cuatro corridas de la feria por el conjunto, la de Cuvillo puntuó por encima de las demás

Pero, medidas las cuatro corridas de la feria por el conjunto, la de Cuvillo puntuó por encima de las demás. Embistieron los seis toros. No todos de la misma forma. Sin contar al tercero, llevaban las orejas colgando tres de los seis del sorteo. Un primero pronto, noble, codicioso y de particular fijeza; un segundo que se soltó del caballo pero mudó en banderillas y tomó engaño con claridad y alegría; y un quinto que apenas picado fue un perfecto bombón, con el sello de la dulzura del toro fijado por Juan Pedro Domecq en su reserva de golosinas. El cuarto sacó una punta de temperamento que no tuvieron los demás y, cuando parecía toro de una sola querencia, pegó al sentir la espada dentro un antológico arreón de fiereza.

El sexto, de raro aire, el que más apretó en un tremendo puyazo -sangre hasta la pezuña tras brava pelea-, arreó en banderillas como ninguno y fue después el de más compleja condición. El único capaz de hacer sufrir a Juan del Álamo precisamente. De obligarle a tragar paquete en pasajes de una porfía trabajosa y desigual -una tanda excelente con la derecha, pero solo una- y rematada con la mejor estocada de la tarde. Junto a la cobrada por Diego Urdiales con el cuarto de Montalvo, también la mejor de la feria.

La condición de los dos toros con su gota de turbulencia puso a prueba a Juan del Álamo, que entró en los carteles de la feria en el puesto reservado a Roca Rey. Le costó mucho entenderse con el sexto, que se revolvía por la mano derecha si no iba empapado y gobernado. Se le fue de las manos el tercero, que solo vio claro a última hora. De manera que la prueba le superó.

Solo que el palco tuvo una tarde espléndida. Seis orejas, seis. Tres para Ferrera. Dos del gran primero, protestada la segunda, y una del cuarto, más protestada que la otra. Una para Manzanares que ni el propio Manzanares, rígido e inseguro, poco convencido, pareció esperar y celebrar. Y dos, una y una, para Del Álamo. Salió gratis la cosa.

Ferrera salió a no perdonar ni una ni media. Presencia incluso agobiante por exceso. Por abuso del toreo de birlibirloque, Por la abundancia de alardes y de guiños cómplices con el tendido. Por sus variaciones caprichosas dentro de dos faenas de vuelo distinto. De mayor rigor la primera, la mejor de toda la tarde, y de mucho vender humo la otra. De nuevo se deleitó Ferrera rescatando de capa piezas del repertorio mexicano y haciendo prenda de rarezas no poco teatralizadas.

Por lo demás, anduvo a gorrazos. Incluso cuando tomó equivocadamente al cuarto por un toro de bizcocho y almíbar. El toro que hizo hilo con él en el arreón final y que pudo haberle costado un serio disgusto. Parte de la teatralidad fue su propósito de recibir a los dos toros con la espada. La suerte se ha puesto de moda. Pero a Manzanares, que fue el primero en desenterrarla, el intento, con el pánfilo quinto, se resolvió pérfidamente: dos pinchazos, una lesión de muñeca y hasta cuatro pinchazos más con la mano muy dolorida.