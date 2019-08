Baloncesto La Copa Castilla y León de Baloncesto Femenino volverá disputarse en Zamora Imagen de las jugadoras de Avenida, tras ganar el título el año pasado. / CB Avenida Perfumerías Avenida jugará su partidos ante Quesos el Pastor y Embutidos Pajariel los días 13 y 15 de septiembre respectivamente REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 1 agosto 2019, 17:36

El último detalle que faltaba por pulir en lo que a partidos de pretemporada se refiere para Avenida ya se ha dado a conocer. La Federación de Baloncesto de Castilla y León ha hecho pública en la mañana de hoy la sede y calendario de la XIX Copa CyL que enfrentará en Zamora, al igual que en la pasada campaña, a los tres equipos femeninos de la máxima categoría del baloncesto de nuestra comunidad autónoma: Quesos El Pastor de Zamora, Embutidos Pajariel Bembibre y Perfumerías Avenida.

El formato, como en ediciones anteriores, será un triangular en modo de «liguilla» en el que los tres equipos se enfrentarán entre ellos en tres encuentros de los que saldrá el campeón de Copa CyL, conquistada la pasada campaña por Perfumerías Avenida. Todo ello entre el jueves 12 y el domingo 15 de septiembre (horarios aún por confirmar). El calendario de encuentros queda así: El jueves 12 de septiembre: Quesos El Pastor vs Embutidos Pajariel. El viernes 13 de septiembre: Embutidos Pajariel vs Perfumerías Avenida. Y el domingo 15 de septiembre: Perfumerías Avenida vs Quesos El Pastor.

De esta forma ya se concretan las dos últimas fechas de la pretemporada azulona, compuesta por cuatro encuentros antes de disputar el primer título nacional de la temporada, la Supercopa de España ante Spar CityLift en Girona el 21 de septiembre.