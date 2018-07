El Consorcio sumará seis noches de folklore en su II Festival de Ciudad Rodrigo Una de las actuaciones de la pasada edición del festival. / S.G. CIUDAD RODRIGO La programación comenzará el próximo lunes y se va a extender hasta el día 21 en la Plaza Mayor mirobrigense REDACCIÓN / WORD CIUDAD RODRIGO Miércoles, 11 julio 2018, 11:47

La Escuela de verano de Folklore y el II Festival Hispano-Luso de Cultura Tradicional convivirán a lo largo de toda la semana que viene en Ciudad Rodrigo. En el primer caso, ya se dio a conocer en su momento la programación a través del Ayuntamiento y ahora ha sido el Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas, integrado por los municipios de Ciudad Rodrigo y Almeida, el que ha detallado las actuaciones que cada noche llegarán a la plaza Mayor de Ciudad Rodrigo dentro del programa Fortific-Arte.

El objetivo de dicho proyecto es «valorizar el patrimonio cultural y arquitectónico de los centros históricos fortificados del espacio transfronterizo hispano- luso», informan los promotores, «con la intención de favorecer la atracción de nuevos flujos turísticos ligados a la puesta en valor de la etnología hispano-lusa».

Dentro de este marco, se ha diseñado una importante programación cultural que tiene como eje fundamental la música y la danza tradicional y en la que se incluye también la exposición ya inaugurada el pasado sábado día 14 de julio sobre la filigrana charra ubicada en el marco del Palacio de los Águila.

Esta programación basada en la música tradicional es «ambiciosa y completa», en palabras de los organizadores, y abrirá el telón el lunes 16 con el grupo Pan de Capazo en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, destacado grupo de la música folk. El grupo también actuará el martes 17 en Freixo (Almeida) en el Centro Cultural de Freixo a las 21:00.

Un día después y en el mismo escenario, será el momento de disfrutar con el Grupo de danzas La factoría de Mascaró, un colectivo fundado y codirigido el año 1998 por Joan Serra Vilamitjana y Quim Serra Puigvendrelló, bailarines y coreógrafos de amplio conocimiento de la Danza Tradicional.

El miércoles 18 a las 23:00, será el momento de los veteranos Acetre, uno de los grupos más y emblemáticos dentro del panorama folk de Extremadura y su música resulta «imprescindible para entender la trayectoria de la música folk de los últimos años tanto dentro de su región como en el resto de España».

Ya el jueves 19, regresará a Ciudad Rodrigo un grupo conocido por el público local dado que no es nuevo en esta plaza, Folk on Crest, que también actuará el vienes día 20 en Nave de Haver (Almeida) a las 21:00 horas portuguesas. En este año 2018 se cumplen 10 años desde que Folk On Crest presentara su primer disco. 10 años que han dado para mucho, con su estilo musical marcado por la adaptación de temas tradicionales y otros de composición propia. Son más de 300 conciertos en programaciones culturales y festivales por toda España y otros países como Italia y Portugal o la grabación de tres discos de estudio los que avalan su trabajo.

En esta Gira X el grupo se enfrenta a un nuevo reto como es la grabación en directo del concierto que da el pistoletazo de salida de esta gira, «y no podía ser de otra manera, en el marco incomparable del teatro Liceo, en la que todos los asistentes serán protagonistas de este disco», recuerdan desde el Consorcio.

El viernes 20 Ciudad Rodrigo se contará con la actuación de Vallarma, procedentes de Cantabria y Castilla y León y para cerrar el festival, el sábado 21 por la mañana tendrá lugar un pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Tradición y música popular de Zamora a partir de las 11 de la mañana. A partir de las 21:00, se ha programado un festival folklórico a cargo de los grupos participantes en la escuela municipal de folklore y del Grupo Jálama de El Payo, el rancho folklórico Machinhatense (Oliveira de Azeméis, Aveiro (Portugal) y el Grupo de Danzas Justo del Rio (Burgos), la Asociación Cultural Tradición y música popular de Zamora y la Asociación floklórica Renacer de Badajoz.