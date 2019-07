Provincia «No están en consonancia nuestros recursos con las necesidades reales» Soledad Álvarez participará en unos días en sus primeras fiestas como alcaldesa. / M. J. GUTIÉRREZ Soledad Álvarez - Alcaldesa de Mogarraz Nueva en el cargo, pero no en el Ayuntamiento, conoce muy bien el funcionamiento del Consistorio tras 8 años como teniente de alcalde MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD MOGARRAZ Domingo, 28 julio 2019, 19:31

Soledad Álvarez ha cogido las riendas del Ayuntamiento de Mogarraz con el fin del que municipio siga avanzando y mostrando sus riquezas.

–Hace algo más de un mes que fue nombrada alcaldesa de Mogarraz, tras ganar las elecciones, ¿cómo ha sido el periodo de adaptación al nuevo cargo?

-Debido a las fechas en que se realizan las elecciones, son demasiado próximas al verano, casi que el periodo de adaptación es inexistente. Hay que ponerse en marcha y comenzar a un ritmo fuerte de trabajo. Dada mi experiencia como teniente de alcalde durante 2 legislaturas acompañando a mi antecesora en el cargo, Concepción Hernández Vicente, el conocimiento del funcionamiento de un Ayuntamiento ya lo tenía.

-Como señala, ya conocía el funcionamiento del Consistorio, pero ¿qué le llevó a dar el paso adelante y presentarse como alcaldesa?

-Fui concejala durante dos legislaturas (2007-2011 y 2011-2015). Y me llevó a dar el paso la preocupación por mi pueblo, porque siga avanzando, por seguir conservando un lugar tan maravilloso.

-¿Cuáles son los retos que se ha propuesto para estos cuatro años?

-Mejorar todos los servicios que ofrecemos y necesitan nuestros vecinos, hacer atractivo nuestro pueblo para los visitantes que se acercan a conocernos y para los que vivimos aquí. Vivimos en un parque natural y tenemos las ventajas e inconvenientes que esto supone. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible por mejorar este medio ambiente y protegerlo. Tenemos que potenciar la creación de empleo para que se pueda quedar a vivir la gente joven y nuestra población crezca en número.

-¿La mayor dificultad para un Ayuntamiento como Mogarraz?

-La mayor dificultad es gestionar las áreas que implica un municipio con un presupuesto muy bajo. Son muchas las necesidades de reparaciones y mejora y pocas las ayudas que recibimos. Además, en Mogarraz con la cantidad de población flotante que albergamos es aún más difícil, ya que no están en consonancia nuestros recursos con las necesidades reales, por ejemplo, el agua y el aparcamiento.

-¿Y la mayor satisfacción para usted al presidir un Ayuntamiento como Mogarraz?

-La mayor satisfacción es ver que se puede dar solución a los problemas que afectan al buen funcionamiento de las cosas, que hay buena convivencia y que nos ponen de ejemplo por los proyectos que se han realizado. Señal de que las cosas se han hecho y se hacen bien.

-¿Seguirá la misma línea que su antecesora, Concha Hernández?

-Ya que mi antecesora es parte del equipo de gobierno, podrá seguir trabajando por el pueblo. Aunque soy nueva en la Alcaldía, no lo soy como concejal, por lo que seguiremos haciendo las cosas en la dirección de servicio al vecino, apoyando los proyectos necesarios para el fomento y crecimiento del pueblo, siempre que todo sea sostenible en ese crecimiento.

-Desde la mancomunidad parece que cada vez se hacen más cosas de forma conjunta, ¿es ese el camino para encarar el futuro de la Sierra de Francia?

-Las cosas en la Sierra de Francia deben hacerse en conjunto, ya que somos una zona con pueblos pequeños en los que si la unión no existe no podremos conseguir soluciones generales a problemas globales. Por ejemplo, necesitamos una solución conjunta ante los problemas de abastecimiento de agua que tenemos en la mayor parte de los pueblos de la Sierra. Esta solución debe ser desde un mismo punto y poder suministrar a todos los pueblos de la Sierra de Francia, llegando el agua canalizada y por su propio peso, ya que existen zonas desde las cuales se podría dar esta solución. También hemos trabajado de forma conjunta por la visibilización y reconocimiento del bordado serrano, algo que puede servir de punto de unión entre todos. Pero también necesitamos más unión para la promoción conjunta de la zona, compartir servicios que sería absurdo multiplicar cuando la distancia entre pueblos es pequeña.

-¿Cuáles son las carencias de este territorio?

-Las carencias más importantes son:

la falta de agua para abastecimiento público; la gestión en la limpieza de montes y fincas privadas con el consiguiente peligro de incendios; las carreteras, tenemos algunas que para unir pueblos parecen caminos mal conservados. Las conexiones a internet y telefonía móvil deficientes; las grandes compañías no invierten en el territorio por la falta de población sin pensar que aquí hay empresas con necesidades de buena señal para funcionar y que la población no solo es la continua, hay muchísima población que nos visita y tiene esas necesidades. La educación; con la falta de niños y niñas, cada vez tenemos menos colegios activos y necesitamos un instituto en el que nuestros jóvenes puedan formarse y especializarse en estudios relacionados con el entorno en el que viven y puedan quedarse a vivir aquí. La sanidad; cada día nuestra población envejece y hay más necesidad de horarios de médicos más amplios y sería deseable más medios para diagnóstico y especialidades, así no tendríamos que desplazarnos con tanta asiduidad a la capital.

- En otro orden de cosas y hablando ya las fiestas que están a punto de comenzar, ¿cómo es la relación entre el Ayuntamiento y la Peña Virgen de las Nieves que organiza los actos?

-Tenemos una muy buena relación, colaboramos y ayudamos en lo que se nos necesite. Los socios de la Asociación Cultural Virgen de la Nieves son todo el pueblo, así que la relación es necesaria y obligatoria.

-¿Cómo colabora el Ayuntamiento en estas fiestas?

-Nuestra colaboración es económica, participativa, de apoyo institucional y en cuanto a la publicidad y difusión en medios.

-¿Qué acto o actos destacaría de la programación de este año?

-Destacable todo; nuestras fiestas siempre se organizan con buen criterio y hay actos de todo tipo y para todos los gustos. Destacaría desde el día de vísperas con un pregonero relacionado con el municipio. El día de nuestra Patrona, emocionante y con mucho sentimiento. Las actuaciones de la tarde del día principal. Para el gusto de nuestros vecinos y muchos de la Sierra, el día del toro, ya que son los primeros toros de la zona. Como colofón, la merienda del día 7, una tarde de unión y compartir entre los que somos y nos sentimos de Mogarraz.

-¿Por qué una persona que no conozca estas fiestas, debería venir estos días a Mogarraz?

-Porque puede disfrutar de fiesta de día y de noche, hay actos para todos los gustos y, por el carácter de los mogarreños, se vuelcan con todo el que nos visita para que puedan integrarse, compartir y vivir unos días felices y divertidos. Gracias a todos por acudir y participar de estas fiestas tan entrañables y divertidas.