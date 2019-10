El Consistorio de Santa Marta pide a la Junta que medie con la empresa del bus metropolitano El concejal de Transportes, Jesús Hernández. / WORD SANTA MARTA DE TORMES Afirma que la ruta tiene problemas de falta de refuerzos o de servicios que no se prestan y que la concesionaria «no atiende nuestras necesidades» REDACCIÓN / WORD SANTA MARTA DE TORMES Miércoles, 16 octubre 2019, 19:02

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes acaba remitir un escrito a la Junta de Castilla y León en el que solicita a ésta a que inste a la empresa concesionaria de de Transporte Metropolitano a terminar con los problemas que se están produciendo en las líneas que llegan hasta el municipio.

Como indica el concejal de Transporte, Jesús Hernández, «recurrimos a la institución regional puesto que la empresa concesionaria no atiende nuestras necesidades con la intención de que sea la propia Junta de Castilla y León quien inste a la empresa a que ofrezca una solución a la situación producida en sus líneas.

Saturación

En este sentido, explica, «el primero de los problemas es que aunque se ha solicitado en diversas ocasiones no se ha realizado ningún refuerzo ni en fiestas de Salamanca o de Santa Marta, ni en Navidad o Semana Santa, por lo que hay autobuses que en las paradas de origen tienen que pedir a algunos usuarios que no suban por estar ya llenos. En el resto de paradas, incluso pasan sin parar cuando las marquesinas están llenas. Así ha sucedido en las últimas ferias y fiestas de Salamanca, donde el problema se ha producido en numerosos autobuses y numerosos días. No nos consta que se haya producido el refuerzo y, de haberlo hecho, nos parece insuficiente».

El Ayuntamiento tiene quejas también respecto a las paradas en Aldebarán

En otro orden de cosas, Jesús Hernández afirma que «desde hace semanas se están recibiendo quejas de usuarios de la línea de los hospitales, que nos dicen que hay servicios que no se realizan, que cuando un autobús llega con retraso ya no sale hasta la hora siguiente y por lo tanto se deja de hacer el servicio y que muchos no terminan el recorrido completo, pues en vez de llegar a la parada de la Escuela Oficial de Idiomas, en la estación de autobuses, regresan desde la parada anterior, en el Campus Universitario. Asimismo, en esta línea se quejan de la falta de puntualidad que obliga a coger un autobús anterior para no llegar tarde y muchos perder clase en la Universidad».

En última instancia, el edil manifiesta que «desde hace unos meses se ha pedido también a la empresa que estudie la posibilidad de que el autobús de Valdelagua y Atyka por las tardes y cuando ya es de noche haga alguno de los servicios de Aldebarán ya que desde la parada más próxima hasta la urbanización hay alrededor de 600 metros y los padres tienen miedo a que sus hijas hagan este recorrido solas y en plena oscuridad. A este respecto ni siquiera hemos obtenido una respuesta y ahora que las tardes son más cortas nos urge saber si se va a ofrecer esta posibilidad porque se hará de noche más pronto».