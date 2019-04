El Consistorio pide a la Junta los informes para contratar las obras del Puerto Seco Fernando Rodríguez en una de las muchas presentaciones del proyecto. / LAYA Necesita los documentos para sacar a contratación los trabajos, aunque aún no maneja plazos para comenzar D. P. B. / WORD SALAMANCA Jueves, 18 abril 2019, 12:57

El Puerto Seco de Salamanca y el nuevo sector industrial de Peña Alta están un paso más cerca, aunque el camino hasta ellos aún es muy largo. El Ayuntamiento lleva años enredado con esta iniciativa empresarial que no acaba de ponerse en marcha. Se conoce la cuenta que se invertirá, se sabe en qué se invertirá y también dónde, pero por el momento no hay un cuándo. Portavoces municipales llegaron a augurar a finales de 2017 que las obras arrancarían en 2018 y que podrían estar terminadas en 2019. Parece que no será así.

El Consistorio salmantino ha pedido a la Junta de Castilla y León que emita los informes preceptivos para poder contratar las obras del Puerto Seco. Éste tendrá un presupuesto total de 12.253.357 euros, de los cuales la Administración autonómica aportará 4,3 millones. Al mismo tiempo, se ha presentado al Ayuntamiento para su aprobación el proyecto de urbanización del sector de suelo industrial Peña Alta, con un presupuesto total de 8.090.000 euros, de los cuales Zaldesa aportará 3.413.980 millones. Zaldesa es la plataforma logística de Salamanca.

El proyecto del Puerto Seco, reiteran desde el Consistorio, «favorece a la ciudad como foco de atracción empresarial en el ámbito de la logística y el transporte. Salamanca es un nodo logístico de la Red Global del Corredor Atlántico, forma parte de la Ruta de la Plata y se encuentra a poco más de 200 kilómetros de Madrid, uno de los núcleos internacionales de consumo más importantes».

Estimaciones

Tiene además «un enorme potencial en este sector, pudiendo captar, como centro logístico de entrada y salida de mercancías, el 22% de las exportaciones y el 30% de las importaciones de Castilla y León, así como dos trenes por semana con origen y destino a Portugal y otros siete semanales hacia el norte de España», afirman desde el Ayuntamiento. También añaden «2.200 camiones que cada día circulan por el paso fronterizo que Fuentes de Oñoro supone entre España y Portugal».

Debe tenerse en cuenta que la Plataforma Intermodal cuenta «con acceso directo a las carreteras de alta capacidad que atraviesan la provincia (autovías A-50, A-62 y A-66) y que dispone de la autorización del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para el enganche ferroviario directo a la red principal entre Francia y Portugal». Sobre el papel, el proyecto podría aportar mucho a Salamanca, pero acumula años y años de retrasos.

En cuanto al sector industrial de Peña Alta, se encuentra a continuación de la glorieta de Buenos Aires, entre el camino de servicio de la autovía A-62 y la carretera N-620, y el límite de expropiación del ferrocarril entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Se trata de un terreno de uso industrial con una superficie disponible de parcelas para la construcción de naves o edificaciones también de uso comercial u oficinas den