Consistorio y Afecir estudiarán la tasa de las aceras para que sea «justa» Reunión de empresarios en la que abordaron el cobro de esta tasa. / S. G. CIUDAD RODRIGO Desde el equipo de Gobierno insisten en que no se ha creado ningún impuesto nuevo pues existe desde 2007 REDACCIÓN / WORD Ciudad Rodrigo Sábado, 21 julio 2018, 13:19

Los representantes del equipo de Gobierno de Ciudad Rodrigo y los de la Federación de Empresarios (Afecir) van a reunirse para estudiar la situación de la tasa de acceso a cocheras y desde el propio Consistorio ya adelantan que se harán «cuantas modificaciones sean necesarias para garantizar una tasa justa».

Hace una semana, los empresarios decidían en una reunión buscar asesoramiento sobre el cobro de la tasa de aceras que se ha visto incrementada de manera significativa este año y, finalmente, ha sido el propio Consistorio el que ha salido al paso anunciando ese encuentro y realizando diversas consideraciones como, por ejemplo, que la tasa ya existía en 2007 y, por lo tanto, no se ha creado ningún impuesto nuevo. Aclaran, además, que la tasa grava «la entrada de vehículos a través de aceras o calzadas mediante pasos, vados o badenes» y supone la «reserva de espacio de la vía pública para aparcamiento u ocupación».

En 2016 se produjo una modificación del cálculo que supuso eliminar el criterio establecido para las cocheras anteriores a 2003, generalizando un modelo de cálculo vinculado al valor catastral e incorporado por el Ayuntamiento en la anterior legislatura (año 2013). De esta forma, a partir de 2016, todos los contribuyentes tendrían el mismo método de cálculo. «El equipo de Gobierno pidió a los técnicos una redacción que no aumentase la recaudación del impuesto sino que lo hiciera más justo», matizan.

Por último, manifiestan que Regtsa detectó también la existencia de «importantes problemas y déficit» en el padrón, lo que derivaban en que «además de las diferencias entre contribuyentes, hubiera una gran cantidad de personas físicas y jurídicas que no estaban pagando la tasa a pesar de estar obligadas, porque el Ayuntamiento no lo estaba reclamando». Por ello, se ha producido una actualización del padrón, incorporando las cocheras que no estaban.

Los empresarios dieron a conocer ayer un informe con el que quieren demostrar que la tasa «afecta y mucho» a este sector.