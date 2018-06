El Congreso del Español reunirá a más de 1.000 profesores de todo el mundo Representantes de las instituciones implicadas en la organización del congreso, como la USAL, la Junta o el Ayuntamiento. / LAYA Durante cuatro días, del 25 al 28 de julio, la capital se convierte en el mayor encuentro a nivel europeo de enseñanza de este idioma EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Miércoles, 20 junio 2018, 11:43

Cada año llegan a Salamanca más de 30.000 estudiantes para aprender español, que convierten a la ciudad en un epicentro del turismo idiomático.

Por quinta vez, la capital salmantina acoge el Congreso Internacional del Español y en esta ocasión, también lo hará la reunión de la Asociación Americana de profesores de Español y Portugués, que conmemora los 100 años de su creación . Según los datos que manejaban ayer, durante la presentación oficial de este encuentro, ya se han inscrito más de 1.000 personas, sobre todo profesores de español de hasta 50 nacionalidades diferentes, donde destaca el porcentaje de los que proceden de Estados Unidos.

Este encuentro, el más importante a nivel europeo, tendrá lugar desde el próximo lunes, 25 de junio, hasta el jueves 28, y en esta ocasión también está enmarcado con la celebración del VIII Centenario de la USAL, y como destacó ayer el vicerrector de de Relaciones Internacionales, Efren Yildiz, es una gran oportunidad que brinda el sello de Salamanca como la capital de la lengua española. Además, recordó que en la actualidad hay unos 600 millones de habitantes que hablan este idioma en el mundo.

Por su parte, la directora de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, puntualizó que este tipo de eventos están dentro de las acciones del Plan del Español. Esta responsable puntualizó que el congreso tendrá una parte académica y otra de ámbito comercial, «que se centra en más de 40 empresas participantes, un área expositiva (con 38 estand) y encuentros comerciales, que tendrán lugar cerca de 1.500, entre empresas, universidades y profesores».

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Julio López Revuelta, agradeció el compromiso con la ciudad y la USAL «como buque insignia de la enseñanza del español, no solo como un recurso cultural sino también económico», y añadió que este foto «es una oportunidad para nuestra ciudad que refuerza nuestra posición de liderazgo y proyecta la celebración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. López Revuelta insistió en que la enseñanza del español es «un sector prioritario», con más de 30.000 estudiantes cada año.

El director del Centro Internacional del Español, Jesús Fernández desgranó algunos de los contenidos del congreso que arrancará este lunes, «con siete lineas temáticas y charlas sugerentes». A lo largo de cuatro jornadas reflexionarán sobre competencias lingüísticas y comunicativas, destrezas, métodos de evaluación, contextos de aprendizaje, innovación didáctica, aspectos interculturales y sobre el futuro de la enseñanza de ELE. El objetivo es, en última instancia, «dar cuenta de los avances en la investigación sobre el español y en español».

Desde el área científica, encabezada por la USAL y compuesta por un comité de expertos de diferentes universidades e instituciones de referencia del ámbito del español, como la Universidad de Oxford, la Universidad de Oslo, el Instituto Cervantes o la Real Academia Española de la Lengua, se ha dotado al Congreso con un programa plural, en el que personalidades de reconocido prestigio internacional en el sector tanto en la enseñanza de español como lengua extranjera como en la investigación con un total de seis plenarias, doce conferencias, cinco mesas redondas, once talleres de escuelas, cinco talleres de editoriales y 71 comunicaciones.

El acto inaugural de ambas citas tendrá lugar el 25 de junio a las 11:00 horas en el Palacio de Congresos con la presencia del rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, María Josefa García Cirac; el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet; el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco; la presidenta de la AATSP (American Association of Teachers of Spanish and Portuguese), Emily Spinelli, y el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, quien pronunciará a continuación la conferencia plenaria titulada 'El español y el prodigio social del lenguaje'.