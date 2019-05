FÚTBOL - Segunda B Compás de espera en Unionistas CF con las renovaciones Adrián Llano, en un partido de Unionistas CF.. / María Serna El club espera la respuesta definitiva de jugadores como Javi Navas, Albisua, Unai Hernández, Adrián Llano y Portilla JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 30 mayo 2019, 16:38

Unionistas CF quería dejar casi hechas esta semana, en un sentido positivo o negativo, las renovaciones de jugadores a los que ha presentado oferta o interés en que continúen en el nuevo proyecto de la temporada 2019-2020 y a mitad de la semana el club está en compás de espera. Las propuestas están lanzadas a los futbolistas y ahora la 'pelota' está en el tejado de los jugadores que ya saben del interés, de la propuesta económica y de que Unionistas no se puede mover de ellas para no desequilibrar su ajustado presupuesto. Eso es algo que se descarta desde el propio club:no habrá contraoferta en los próximos días subiendo las cantidades. Si renuevan, será con la oferta que ya les ha presentado el club.Y el plazo termina este viernes así que no tienen demasiado para contestar porque si no el club se lanzará a por otros.

En estos casos se encuentran jugadores como Javi Navas, Unai Hernández, Albisua, Adrián Llano o Portilla, que continúan dándole vueltas a su respuesta. Albisua ni tiene aún la oferta detallada encima de la mesa pero sí la intención del club de seguir contando con el vasco, que prefiere tomarse un tiempo antes de contestar al ofrecimiento inicial.

El club salmantino ya hizo oficiales que no seguirán jugadores como Diego Hernández (cedido por el Real Madrid) y Quintana (cedido por Las Palmas) y ya se han despedido del club jugadores como el meta Carlos Molina, Admonio, Juanmi y Blas Alonso, y esta misma semana de Jorge Hernández y Pau Cendrós.

Los que sí han renovado ya son el técnico Roberto Aguirre (29 de diciembre de 2018) como de los jugadores Ayoze (29 de diciembre de 2018), David Gallego (13 de marzo de 2019) y Guille Andrés, mientras que tienen contrato Carlos de la Nava -al que el club ya le ha ofrecido mejorar su actual contrato dada su gran temporada y quiere además ampliarle el contrato y subirle su asequible cláusula de rescisión-, Piojo, Ribelles y Góngora; y además el club ya comunicó el primer fichaje del próximo curso el del centrocampista Diego González procedente de la UDSanta Marta con un contrato de tres años.