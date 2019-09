«Tendré que compaginar Salamaq con las fiestas de mi pueblo lo mejor posible» Julián Barrera, alcalde de Villoria, junto a la patrona, la Virgen de la Vega. / WORD VILLORIA Como diputado de Agricultura y Ganadería tiene que repartir su tiempo entre la feria salmantina y las celebraciones patronales M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD VILLORIA Viernes, 6 septiembre 2019, 12:37

Como diputado de Agricultura y Ganadería, el alcalde de Villoria, Julián Barrera, tiene un papel importante esta semana en la Feria Salamaq que la Diputación organiza, que fue inaugurada ayer y que se alargará hasta el próximo día 9, coincidiendo de esta forma con las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Vega de su pueblo, lo que le obligará a compaginar ambas celebraciones «lo mejor posible». De las fiestas y de sus cargos como alcalde y diputado habla en esta entrevista.

–Tras unos días llenos de actividad en Villoria gracias a la Semana Cultural, esta tarde arrancarán las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Vega, ¿contarán los vecinos y visitantes con alguna novedad este año en la programación?

–Novedades tenemos varias, ya que hemos adelantado el pregón al día 6, es decir, tendrá lugar hoy, así como la ofrenda floral, que este año la realizará la gente del pueblo de todos los estamentos, voluntarios que irán vestidos de charros y estarán acompañados por un tamborilero. Así, podremos ver niños, mujeres, hombres, peñas... Antes tanto el pregón como la ofrenda floral era el día 7, y la ofrenda la realizaba el grupo Surco, pero este año lo hemos querido adelantar para poner el festejo taurino (un concurso de recortes) el sábado por la tarde, día en el que también tendremos los partidos de pelota y una gincana infantil por la mañana.

Otra de las novedades es que hemos recuperado el baile de mediodía de hace décadas, que será el lunes 9, día en el que también tendremos una parrillada con un coste de 1 euro, que está siendo todo un éxito porque ya se han vendido 700 raciones y creemos que llegaremos a las mil. Ese día también tendremos encierro infantil y urbano por la mañana, y por la tarde una práctica de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Será un día muy completo.

La verdad es que todo el programa es muy completo y para todas las edades, será una verdadera vorágine, pero el objetivo es pasarlo bien y que la gente se divierta y se olvide de los problemas cotidianos y también que las mujeres no tengan que cocinar estos días en casa. Contaremos, además, con orquestas buenas, tenemos la mejor de Salamanca, Vulkano, y acabaremos la fiesta el martes con la merienda de la vaca y la Nochevieja villoreja.

-¿Como ha acogido la población el adelanto del pregón y la ofrenda floral en un día?

-Bien porque ha sido un cambio consensuado con la gente, que lo quería así, para poder celebrar el sábado los actos taurinos y que no se mezclaran con el pregón y la ofrenda.

-¿Qué acto destacaría de las fiestas patronales?

-La ofrenda floral y los actos religiosos, que son los que dan sentido a las fiestas.

-¿Por qué una persona que no conozca Villoria debería ir durante las fiestas?

-Invitamos a todos a que nos acompañen, a que vayan, prueben y seguro que volverán, sin duda. Por el carácter de la gente, que te hacen sentir como en casa desde el primer momento.

-¿Qué es lo peor para un alcalde durante las fiestas de su pueblo?

-El temor habitual a que pueda haber algún incidente, que las peñas no se comporten, que haya ataques al mobiliario urbano o peleas. Por eso, el deseo de cualquier alcalde es que todo transcurra sin problemas y que la gente se divierta.

-Además de las fiestas de Villoria estos días se está celebrando en Salamanca la feria Salamaq que organiza la Diputación, donde usted es el delegado del área de Agricultura y Ganadería, ¿cómo lo lleva?

-Compaginando ambas cosas lo mejor posible, aunque es complicado.

-La anterior legislatura fue el responsable Cultura, ¿cómo ha llevado el cambio de delegación?

-Bien, porque el área de Agricultura y Ganadería tiene más que ver con mi profesión, aunque esto también tiene sus ventajas e inconvenientes, porque muchas veces tienes vicios y manías adquiridos. Por otro lado, no me ha dado mucho tiempo a asimilar el nuevo cargo, ya que sólo llegar teníamos encima Salamaq, que se inauguró ayer, y había que organizar esta feria.

Y respecto a la Diputación, me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han acompañado la pasada legislatura en el departamento de Cultura por su comportamiento hacia mi persona.

-Hablando ya de gestión municipal, imagino que habrá sido una gran satisfacción para usted volver a salir elegido alcalde con el respaldo de la mayoría de los vecinos de su pueblo.

-No es fácil repetir tres mayorías absolutas consecutivas, por lo que es una gran satisfacción. Y me siento orgulloso por el equipo anterior que me acompañó en las anteriores legislaturas y también por el nuevo, que está trabajando con la misma intensidad que el anterior. Y por estar arropado por la gente y también, en este momento, por la comisión de fiestas, que está trabajando de forma desinteresada y es algo que me enorgullece.

-¿Cuáles son sus proyectos para esta legislatura?

-Todos están enfocados al mantenimiento de la población, pero no sólo a que nazcan niños, sino también a que los adultos y mayores se queden en el pueblo. Así, queremos recuperar el actual cuartel que tiene siete viviendas vacías y también el pabellón de solteros que se hizo en los años 90 y está vacío. El martes tuvimos una reunión con la subdelegada de Gobierno a la que propusimos hacer un cuartel más pequeño y que la propiedad del anterior vuelva al Ayuntamiento para dedicarlo a viviendas sociales con renta baja. A la vez queremos hacer un centro de estancias diurnas con todos los servicios para las personas mayores, para que puedan continuar viviendo en sus casas, y se construirá un edificio nuevo en un solar municipal, para lo que necesitamos financiación. También pretendemos que se asienten en Villoria empresas nuevas, por lo que haremos un polígono industrial junto a la carretera. Y además tenemos en proyecto realizar 20 viviendas de protección oficial en un solar urbano. Son muchos proyectos, por lo que tendremos una legislatura muy completa porque nos gustaría desarrollarlos todos.

Por otro lado, acabaremos este año la renovación energética con 80-90 luminarias que nos faltan. Ya hemos hecho la apertura de sobres y se lo ha quedado una empresa del pueblo. Y también renovaremos el suelo de la guardería.

Y a partir de octubre contaremos con una Acción Formativa de Empleo para ocho personas, en materia de pintura, con la que pintaremos los edificios municipales.