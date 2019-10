El comercio digital mueve en Salamanca ya más del doble de dinero que en 2015 Interior de los almacenes de una tienda digital. / EL NORTE Genera casi 26 millones de euros al mes cuando en 2015 apenas superaba los 12 y encadena cinco años de crecimiento constante DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Jueves, 17 octubre 2019, 11:57

No hay trimestre que el comercio electrónico no pulverice todos sus límites. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de publicar los datos del primer trimestre del año, que corroboran la pujanza del comercio digital pero que también dejan alguna duda en el aire sobre cómo evolucionará un sector que hasta ahora parecía no tener techo.

Los españoles nos gastamos casi 11.000 millones de euros en transacciones electrónicas durante el primer trimestre de 2019. El incremento interanual llega al 22%.

Haciendo números, cada español se gastó unos 77,9 euros al mes en compras a través de internet. Es una cifra media, porque obviamente habrá quien no invierta ni un euro en las tienda digitales y quien se gaste esos 78 euros cada semana.

Así las cosas, y aplicando esa cantidad a la población de Salamanca (332.296 vecinos, según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística), se descubre que las compraventas movieron unos 25,8 millones de euros al mes en enero, febrero y marzo de este año únicamente en nuestra provincia.

Puede parecer una cantidad elevada, pero no hay más que pensar en las muchas horas que pasamos en internet y en lo fácil que es darse un capricho, ya sean entradas para el cine, algo de ropa nueva, la suscripción de las plataformas de vídeo y cine, la compra en el supermercado o incluso un billete de avión para una escapada. Hay miles de webs en las que 'picar', hay ofertas cada dos por tres y el móvil permite comprar casi cualquier cosa con un par de toques en la pantalla, así que los 78 euros a la semana casi parecen quedarse cortos.

Las compraventas en internet tienen más consecuencias, como la proliferación de nuevos nichos de mercado y de empleo (transporte, logística, gestión de webs...), pero también una competencia brutal para los comercios físicos, que tienen que vérselas con empresas que nunca cierran y a las que se puede acceder desde el móvil.

Más cuantía

El repunte del comercio digital en Salamanca corre paralelo a la del resto de España. El año pasado nos gastamos 23,1 millones de euros al mes, pero la cosa viene de mucho más atrás. De acuerdo a los datos históricos que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el comercio electrónico movió en 2015 unos 20.000 millones de euros de negocio en toda España y 146 sólo en Salamanca, lo que supone una cuantía mensual de 12,1 millones de euros.

Pasamos a 2016: más de 24.000 millones de euros en el conjunto del país. Esa cifra, extrapolada a la población de Salamanca, arroja una cuantía de 14,5 millones al mes en nuestra provincia.

Llegamos a 2017: más de 30.400 millones de euros en transacciones en internet. En Salamanca pusimos nuestro granito de arena a razón de 18,1 millones al mes.

Y así nos plantamos en 2018 y sus ya citados 23,1 millones. Y recordemos que en el primer trimestre de este año ya llegamos a los 25,8.

Lo más interesante es constatar cómo las cifras crecen y crecen cada año de forma vertiginosa. A día de hoy el comercio digital mueve en Salamanca más del doble que hace sólo un lustro. Si en 2015 eran 12,1 millones al mes, en 2019 ya son 25,8.

La única y lejana sombra de las transacciones digitales es la ligera ralentización en el crecimiento interanual, que ha bajado durante dos trimestres consecutivos. Actualmente es del 22%.

Sectores

La CNMC explica que a día de hoy «los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 15% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 9,1% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 5,9%». En cuanto al número de transacciones «en el primer trimestre de 2019 se han registrado más de 203 millones de transacciones, un 29,9% más. El transporte terrestre de viajeros lidera el ranking por compraventas (7,3%)».

Si nos atenemos a la segmentación geográfica «las webs de comercio electrónico en España se han llevado el 52,1% de los ingresos en el primer trimestre de 2019. El 47,9% restante se corresponde con compras con origen en España hechas a webs de comercio electrónico en el exterior». De éstas, el 95,1% se dirigen a páginas de la Unión Europea. Por otra parte, «las ventas desde webs españolas hacia el exterior se han situado en una facturación de 2.176 millones de euros, un 36,6% más que en el primer trimestre del año anterior. El 68,5% de las compras desde el exterior proviene de la Unión Europea». En pocas palabras, compramos más en España que fuera y si compramos fuera, lo hacemos en la UE.