Colegios y padres esperan desde hace tres años la creación de los caminos escolares

El Ayuntamiento los aprobó en 2016 pero alega que no hay voluntarios para acompañar a los niños

Lunes, 18 febrero 2019

Ha llovido mucho desde el pleno municipal que celebró la corporación local del Ayuntamiento de Salamanca el 7 de octubre de 2016, sesión en la que se aprobó por unanimidad una moción auspiciada por los ediles de Ganemos relativa a la puesta en marcha de caminos escolares seguros en la ciudad que facilitaran el acceso de los niños a los centros educativos.

En aquella moción, transformada en acuerdo plenario con el refrendo al unísono de los concejales del PP, PSOE, Ciudadanos y Ganemos, se enmarcaba la creación de estos caminos escolares en el marco del futuro Plan de Seguridad Vial del Consistorio salmantino, contando para su articulación con la colaboración de los propios centros educativos y de las asociaciones de padres y madres de alumnos. En el texto de la moción se abogaba por «crear una red de itinerarios para que los niños se puedan desplazar caminando o en bicicleta en sus trayectos diarios», lo que permitiría «reducir el número de vehículos privados que trasladan a los menores hasta el colegio, actuando en favor de la calidad del aire, la mejora del medio ambiente y la seguridad vial infantil». Otro efecto positivo de los caminos escolares sería «el fomentar la autonomía de los niños en sus trayectos cotidianos, creando condiciones de seguridad».

El acuerdo que adoptó el Ayuntamiento en la sesión plenaria del 7 de octubre de 2016 fijaba cuatro fases para la constitución de los caminos escolares. En la primera habría «una serie de actuaciones previas donde se definiría el proyecto y sus objetivos y la creación de una comisión técnica», lo que daría paso a una segunda fase centrada en el diagnóstico, es decir, en el análisis de «la movilidad, los hábitos de desplazamiento y la recogida de información», todo ello acompañado con la elaboración de «los mapas con los itinerarios y la identificación de los problemas y sus causas». En la fase tres se procedería expresamente a la elaboración del plan de caminos escolares y a una propuesta de actuación, creando el calendario y facilitando los recursos disponibles. Finalmente, en la cuarta etapa «se pondría en marcha el proyecto y se haría un seguimiento y una evaluación».

Sin embargo, desde aquel 7 de octubre de 2016 hasta hoy –18 de febrero de 2019–, es decir, casi tres años, todavía no hay ni solo colegio de la capital que cuente con un camino escolar seguro que agilice la salida y la entrada de los alumnos a las aulas. Es decir, el mencionado acuerdo plenario de octubre de 2016 ha quedado en papel mojado y el ambicioso e innovador proyecto de los caminos escolares se ha convertido en una asignatura pendiente que, salvo sorpresa mayúscula, no verá la luz en esta legislatura que está a punto de expirar, tal como augura la portavoz municipal de Ganemos, Virginia Carrera.

Es cierto que a lo largo de estas casi tres anualidades hubo intentos por poner en funcionamiento los caminos escolares, como se reflejó en el proyecto que diseñó en este sentido el colegio Juan Jaén, fruto de la propuesta conjunta que lanzó el propio centro educativo, su asociación de padres y madres de alumnos y el colectivo vecinal Zoes del barrio del Oeste. Sin embargo, aquel proyecto no se materializó, pese a que el centro había trabajado de forma coordinada con la Jefatura Provincial de Tráfico.

La falta de plazos concretos sobre cuándo se crearán los caminos escolares seguros provocó el malestar de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de centros públicos de Salamanca (Fedampa), quien remitió un escrito al Consistorio, concretamente lo entregó al grupo municipal de Ganemos, en el que solicitaba al Consistorio la convocatoria de una reunión para abordar este asunto. El escrito fue notificado por Ganemos en la Comisión de Policía, Tráfico y Transportes del pasado 23 de enero, donde la formación granate hizo entrega del mismo al presidente de la comisión, Emilio Arroita.

Más preguntas

Siete días antes –el 16 de enero– y justo en la anterior reunión que celebró la Comisión de Policía, Tráfico y Transportes volvió a aflorar este asunto. En aquella sesión y tal como se indica textualmente en el acta de la reunión, el jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández, puntualizó, respondiendo a una nueva interpelación de Ganemos, que «no hay un solo centro escolar en Salamanca que no tenga una ruta técnicamente segura, pero el problema es que no hay voluntarios para realizar los acompañamientos desde los puntos de encuentro hasta los centros escolares». El grupo de gobierno explicó que se habían mantenido contactos en este sentido con varios centros escolares y la agrupación de electores estimó que podía haber existido «una mala comunicación con los centros o las asociaciones de padres y madres de alumnos». Ganemos planteó la posibilidad, con el fin de desbloquear el proyecto, de que las labores de acompañamiento las pudieran llevar a cabo los voluntarios de la Asociación de Protección Civil. Sin embargo, el jefe de los bomberos descartó esta idea y zanjó el asunto cuando comunicó que no había disponibilidad ni durante las mañanas ni durante los mediodías por parte de este grupo de voluntarios para hacerse cargo de dichas labores y «a mayores la disponibilidad de tales voluntarios está establecida para situaciones de emergencia».

El PP subrayó en la reunión que si hubiera casos de padres o de representantes de los colegios que estuvieran dispuestos a responsabilizarse de los acompañamientos, se podrían hacer las rutas, pero «si no las hay, no y esta voluntariedad no existe en este momento», precisó el presidente de la Comisión de Policía, Emilio Arroita. Con todo, los populares emplazaron a retomar este asunto en el seno del consejo Sectorial de Seguridad Vial, de próxima constitución, donde se podrá determinar si, realmente, hay datos suficientes que acrediten que existe dicha disponibilidad por parte de los padres y madres y por los representantes de los colegios.

Sin embargo, las tesis esgrimidas por los populares no convencen a Ganemos, que atribuye estas reticencias al «modelo de ciudad que defiende el PP, que está pensado para los vehículos pero no para las personas», enfatizó Carrera.