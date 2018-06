El Colegio de Enfermería niega las supuestas irregularidades denunciadas sobre el proceso electoral Uno de los actos celebrados en el Colegio de Enfermería Recientemente. / LAYA Afirma que la convocatoria electoral y sus plazos se ajustan fielmente a lo que recogen los Estatutos vigentes REDACCIÓN / WORD Salamanca Martes, 19 junio 2018, 13:10

El Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca ha hecho público un comunicado con el que presente aclarar las presuntas irregularidades en el proceso electoral denunciadas por una de las candidatas en el que asegura que la convocatoria electoral y sus plazos se ajustan fielmente a lo que recogen los Estatutos vigentes actualmente del Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca aprobados en Asamblea General, cumpliendo los requisitos establecidos por las leyes estatales de colegios profesionales y siendo ratificados por la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León.

Además, reitera que «dichos Estatutos contemplan, asimismo, los requisitos que deben reunir las candidaturas que concurran a las elecciones. Se especifican, con claridad, los requisitos que deben cumplir los candidatos no suplentes. Si no se cumplen estos requisitos, las candidaturas no pueden proclamarse válidas».

Por otra parte, el comunicado especifica que los Estatutos recogen también aspectos referentes a la deontología profesional. Así, «el artículo 11 de los Estatutos señala, como deber: mantener el respeto, la mesura y condición decorosa en los procesos electorales, preservando siempre el prestigio del Colegio Profesional».