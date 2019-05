Dos colchones en llamas obligan a movilizar a los bomberos de la capital Intervención de los bomberos en la calle Ledesma. / WORD La intervención se produjo a primera hora de la mañana en la calle Ledesma REDACCIÓN / WORD Sábado, 25 mayo 2019, 16:59

Los bomberos de Salamanca sofocaron esta mañana un incendio en el interior de una vivienda de la calle Ledesma, número 20. Recibieron el aviso en torno a las 7:20 horas y se personaron de inmediato.

Hallaron una habitación llena de humo porque en su interior había dos cochones ardiendo. Desde el parque de bomberos explican que la citada habitación había sido cerrada y que la falta de aire había contribuido a rebajar la intensidad de las llamas.

Los bomberos sofocaron el incendio y ventilaron la vivienda. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales de ningún tipo. El servicio de emergencias confirma que no enviaron ningúna dotación médica y que no se pidió asistencia sanitaria.