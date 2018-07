«Tenía claro que no quería estar en casa y busqué una tarea solidaria» Manoli, en una de las zonas de El Comedor de los Pobres. / LAYA Manoli Bueno Vicente: Voluntaria de El Comedor de los Pobres E.C. / WORD SALAMANCA Jueves, 26 julio 2018, 11:41

«Me siento muy feliz de ser abuela, era lo que me faltaba en esta vida», apunta Manoli Bueno sentada en una mesa de El Comedor de los Pobres, donde es voluntaria desde hace unos seis años.

Hace cuatro meses que se estrenó como abuela con Manuel, y repetirá en diciembre con Adrián. Con una jubilación anticipada tras 38 en el servicio de limpieza del hospital, Manoli decidió volcar su tiempo en los demás. Pero su vida laboral comenzó a los 14 años, ahora tiene 64, y lo hizo en una fábrica de tricotar, en el paseo de Canalejas.

«Lo de ayudar a los demás ya lo viví de pequeña en casa porque mi madre a veces daba de comer a gente pobre que estaba en la calle y los metía en la cocina», relata. Al quedarse viuda, hace ya 12 años, y dejar de trabajar, hace seis años,«tenía claro que no me podía quedar sola en casa». Y fue cuando contactó con El Comedor de los Pobres, «empecé en la sede que tenían en Garrido, porque su proyecto era el que más me convencía, el más solidario».

«Lo más duro es ver a familias sin recursos y que tienen hijos pequeños»

El primer paso para llegar a esta organización fue una llamada de teléfono para informarse, después tuvo una reunión y entró a formar parte de la actual familia de voluntarios. «Mis primeras tareas fueron desde fregar o todo lo que me dijeran, porque cuando eres voluntaria haces todo contenta», apunta. En todo este tiempo, la labor de voluntaria le ha aportado muchas cosas buenas, «puedes estar muy cansada pero te vas contenta porque sabes que has hecho algo bueno, y eso me motiva bastante». Manoli también es consciente con las realidades que vive que tiene que dar gracias por la situación de su familia, «yo me levanto y tengo que dar gracias a Dios todos los días porque tengo un techo, una comida y todo lo básico que muchas personas no tienen y eso es muy importante».

Lo más duro de su labor de voluntaria es ver a familias que atraviesan dificultades con niños pequeños, «se te parte el alma, es superior a mí, que les falte las cosas fundamentales». Recuerda ver a niños pequeños en el programa de 'Comida caliente' de gente sin hogar, «es duro».