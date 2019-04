Ciudadanos reclama «un nuevo modelo de ciudad» y hacer de Salamanca una tierra «de oportunidades» Fraancisco Igea y Ana Suárez, en la sede de Cs. / D. ARRANZ / ICAL El candidato a la Junta, Francisco Igea, arropa en Salamanca a la candidata a la Alcaldía, Ana Suárez AGENCIAS Martes, 30 abril 2019, 20:19

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Salamanca, Ana Suárez, ha manifestado estar al frente de un proyecto que «no ha hecho más que empezar» y que apuesta por «un nuevo modelo de ciudad».

Acompañada en la sede salmantina del partido por su candidato a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, Ana Suárez ha incidido en que la ciudad tiene «potencial y suficientes recursos» para convertirse en «la Salamanca de las oportunidades».

Tras destacar al empleo como «uno de los pilares» del proyecto que lidera, la aspirante de Ciudadanos ha defendido también políticas que miren «a largo plazo», para «garantizar que todos los euros van a ser utilizados a largo plazo y que no van a ser dinero tirado».

Para la política salmantina Ana Suárez, la política municipal de los últimos años se ha centrado en «gestionar recursos» con «la oposición oponiéndose a todo por sistema».

Frente a ello, tal y como ha aseverado, esta Ciudadanos, que se presenta como «una tercera vía» que ha trabajado ya durante la última legislatura por «apoyar iniciativas si eran buenas para los ciudadanos y no apoyar si no eran buenas» independientemente de quién las proponía.

Respecto a la candidatura de Ciudadanos que lidera Ana Suárez, la representante de la formación liberal va acompañada en las primeras posiciones de la lista por María Mayoral, Fernando Castaño, Juan José Sánchez y Ricardo Ortiz.

Igea

El candidato de Cs a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, acompañó a Suárez y presentó a su partido como el del «cambio para esta comunidad autónoma», advirtiendo además que «está muy equivocado» quien piense que va a «subastar alcaldías por diputaciones». «El que quiera participar del cambio en Castilla y León tiene que tener muy claro que o apuesta por la igualdad y obliga a su partido a apostar por la igualdad allí donde gobierne, o no contará con nosotros», añadiño.

Cs, ha añadido en declaraciones a los periodistas, es el partido que «cree en la igualdad» fiscal o para que los funcionarios «se puedan trasladar a cualquier comunidad autónoma independientemente de la lengua», ha puesto entre otros ejemplos.

«Esas son las condiciones del juego en Castilla y León, donde no queremos privilegios. Y este partido no admitirá tratos con nadie que no crea en la igualdad de todos los españoles, ya que el panorama político de Castilla y León ha cambiado y es el tiempo de la esperanza y de la igualdad», agregó.