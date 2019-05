Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio denuncia la pérdidade edificios «singulares y únicos» Edificio para el que Defensa del Patrimonio pide protección, visto desde la calle Pedro Mendoza. / SERNA La asociación pide al Consistorio que salve un inmueble racionalista de la calle Torres Quevedo y que amplíe y actualice el catálogo de bienes protegidos DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Domingo, 26 mayo 2019, 11:30

efensa del Patrimonio quiere que el Ayuntamiento emplee todas las armas administrativas con las que cuenta para salvar un edificio singular de la ciudad. Está situado en número 15 de la calle Torres Quevedo y en el 10 de la calle paralela Pedro Mendoza, es de estilo racionalista y también es uno de los pocos ejemplos que quedan de la arquitectura de los barrios del 'ensanche' de Salamanca. Zonas como Garrido, Prosperidad o el Oeste crecieron a tirones y con una estética no siempre homogénea, pero algunos de sus inmuebles han llegado a nuestros días y Ciudadanos por al Defensa del Patrimonio aboga por conservar y cuidar esa parte de nuestra historia. La mayoría de edificios de aquella época «se despreciaron» y se echaron abajo. «No queda casi ninguno», alertan, pese a que «marcan la identidad» de los barrios.

En este caso, el inmueble tiene «valores estéticos, urbanísticos e históricos» que merecen que «sea convenientemente catalogado y protegido». Fue abandonado hace años y de ahí su imagen, pero sus elementos estructurales «se conservan en buen estado. El edificio tiene un valor 'per se'».

Cómo salvarlo

La asociación patimonialista explica que el edificio es de propiedad privada y no tiene ningún tipo de protección, por lo que temen que pueda ser derribado. Por ese motivo reclaman al Consistorio que aplique «el artículo 4.3.11 del Plan General de Ordenación Urbana». Dicho artículo «establece la Norma General de Alerta para asegurar la conservación de las edificaciones no detectadas en el momento de redactar el Catálogo, de forma que todo proyecto de derribo quede condicionado a la constatación de la no existencia de los citados valores de conservación». Afirman, por tanto, que el Ayuntamiento podría proteger el edificio, aunque «otra cosa es que tengan voluntad de hacerlo». La construcción seguiría en manos privadas y sus dueños podrían pedir permisos para hacer reformas, pero el Ayuntamiento también podría obligarles a mantenerlo en buen estado de conservación. En este punto, la agrupación denuncia que el Ayuntamiento «se vanagloria de los 700 edificios protegidos» de la ciudad, «pero puede haber otros 700 edificios y elementos de interés como cruceros o fuentes que estén sin catalogar. Basta de que se vanaglorien porque no está todo hecho. Son edificios singulares y únicos que se están perdiendo».

El Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca «se encuentra absolutamente desfasado e incompleto, carece de interés y hace mucho tiempo que dejó de cumplir su función como herramienta para el conocimiento y el control del patrimonio de la ciudad», insisten. Y estos «defectos» se traducen «la pérdida de un importante legado patrimonial, el cual permite entender el desarrollo y evolución de la ciudad, su urbanismo, los arquitectos que trabajaron en ella y también porque esos edificios dotan de identidad a nuestros barrios y nuestras calles». La asociación, por tanto, pide «que se revise el catálogo» ante la «la pasividad y la inacción del Ayuntamiento».

En el último año «se han derribado otros significativos edificios como el situado en la Calle Van Dyck esquina con Calle Fernando de Rojas, otro en la Calle García de Quiñones, otro en la Calle Padre Manjón e incluso una vivienda humilde en la Calle Jorge Ibor. Pero antes fueron otros muchos, algunos suficientemente reconocidos por la totalidad de la población como el Edificio España, la Capilla del Ambulatorio Virgen de la Vega, el Teatro Bretón, el Gran Hotel, el Depósito de Aguas, etcétera».

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha decidido tomar cartas en el asunto y ha puesto en marcha los 'Paseos por la protección' para revelar a los vecinos la historia de esos otros edificios singulares de la ciudad. Ayer analizaron la zona entre el paseo de la Estación, Alfonso IX, María Auxiliadora y Plaza de España. Los dos próximos fines de semana se desplazarán a la calle Van Dyck y al barrio del Oeste para «llamar la atención» sobre el otro patrimonio histórico que está desapareciendo.