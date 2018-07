Cinco bandas de blues de renombre, en 'La Ancianita' Actuación ayer de Ray Gelato. / FRAN CEA BÉJAR La XIX edición del Festival Internacional de Blues de Castilla y León arrancó anoche con los primeros conciertos en la plaza de toros REDACCIÓN / WORD Sábado, 14 julio 2018, 11:59

El Festival Internacional de Blues de Castilla y León, que se celebra en Béjar cada año, arrancó anoche y se cierra hoy su edición con los conciertos de cinco bandas de renombre en el panorama del blues.

Los sonidos «más tradicionales» y las vertientes «más modernas» del género musical han vuelto a tomar Béjar con la presencia de un total de nueve artistas internacionales y nacionales que han hecho de la plaza de toros de El Castañar, apodada 'La Ancianita', su escenario principal.

Tras los conciertos de Ray Gelato & The Giants, John Primer, Eric Gales y DeRobert and The Half-Truths de ayer, el sábado llegarán al coso bejarano otros cinco «esperados» grupos internacionales y nacionales, según han indicado los organizadores.

Abrirá el cartel una de las grandes divas del R&B de todos los tiempos, capaz de «satisfacer» a todos aquellos amantes del rock, del blues, del soul y del southern rock la que tome el testigo. Trudy Lynn nunca ha renunciado a sus raíces musicales y sus conciertos son una «demostración real del poder de la música». El «testimonio, los aullidos, los alaridos y los rugidos» de la calificada por muchos como la «Houston's First Lady of the Soul» llevarán al escenario salmantino el soul, house rockin blues y el más puro blues texano para demostrar que, a sus 69 años, Trudy se encuentra en su «mejor momento».

La texana dará paso a Quique Gómez & His Vipers, uno de los artistas españoles más internacionales, además de «buen conocedor» del circuito americano por el que ha girado de manera frecuente desde que visitara Chicago en 2008. Armonicista y cantante madrileño, Gómez ha grabado con artistas de la talla de Eddie C. Campbell, John Primer, Bob Stroger, Jimmy Burns, Tail Dragger o Rockin Johnny. Subirá al escenario acompañado por The Vipers, una de las bandas de Blues, Rythm & Blues top de Europa, formación que complementa a la perfección la voz y la armónica de Gómez.

Tomará el relevo uno de los principales músicos de la escena de Nueva Orleans desde principios de los setenta. Se trata de Walter 'Wolfman' Washington, que ha compartido escenario con los mejores cantantes de la época, como Lee Dorsey, Johnny Adams o Irma Thomas. Sus orígenes residen en el blues, que se «funde» con la tradición del funk y del rhythm & blues de su ciudad natal. En 1970, Walter se unía a la banda de Johnny Adams, justo antes de comenzar su aventura con The Roadmasters, su banda habitual desde principios de los ochenta, con la que recalará en Béjar.

Superada la barrera de la medianoche, ya a las 01:05 horas de la madrugada, será Carl Weathersby quien, desde Chicago, haga al público disfrutar de su encanto del sur, mezclado con una conmovedora voz y una feroz guitarra. Además, le acompañará en esta gira Alex Zayas y su banda. A caballo entre Estados Unidos, Canadá y España, el guitarrista, compositor y cantante español se ha forjado una importante reputación en uno de los circuitos más exigentes del Blues mundial, Chicago.

Finalmente, el talento y carisma de Toronzo Cannon pondrá fin a esta XIX edición del Festival, a las 02:35 horas. El guitarrista, vocalista y compositor de blues contemporáneo ha irrumpido en los escenarios internacionales como uno de los más aclamados de Chicago y del mundo de la nueva generación bluesmen. Inspirado en las profundas raíces locales de Chicago, 'The Chicago Way' recoge los abrasadores himnos del blues, los más bailables y las baladas más emotivas del rock and roll.

Las entradas de día pueden adquirirse a un precio de 30 euros, mientras que los abonos tienen un precio de 50 euros. El Festival Internacional de Blues de Castilla y León está organizado por el Ayuntamiento de Béjar y la Junta de Castilla y León.