El cierre del atrio catedralicio «no va a afectar en nada» a la Semana Santa

Viernes, 5 abril 2019

Los problemas del atrio de la Catedral apenas interferirán en el desarrollo de la Semana Santa. Es el mensaje que ayer lanzaron desde la seo, la diócesis y la Junta de Semana Santa.

La superficie junto a la Puerta de Ramos está vallada desde hace unos días para impedir el tránsito de viandantes por ella. El deán del templo, Florentino Gutiérrez, explicó ayer que las vigas internas del atrio están «muy dañadas por la humedad, que se ha ido infiltrando poco a poco y no da seguridad» y que el objetivo ahora es evitar que alguien pueda acceder a dicha zona para evitar males mayores. La diócesis explica que ya se ha limpiado el sótano del atrio, se ha instalado corriente eléctrica, se ha renovado el suelo y, en los próximos días, se colocarán unos puntales sobre zapatas de hormigón para asegurar el atrio a la espera de una solución definitiva. Ésta pasaría por levantar el solado y poner viguetas nuevas (las actuales datan de 1974), «así como poner forjado nuevo y un aislante perfecto», explica el canónigo responsable de Obras de la Catedral, Jesús Terradillos para, en último lugar, poner de nuevo las losas.

Florentino Gutiérrez afirmó ayer que quieren resolver la situación «cuanto antes». La pregunta es si «cuanto antes» es antes del Viernes de Dolores, porque la Semana Santa está llamando a la puerta. «Está previsto que todo vaya correctamente y no haya ningún problema», apuntó ayer el deán. Las vallas y el estado del atrio no condicionarán las procesiones. «Ya se prevé. Si no está a punto entonces, está previsto ya cómo llevarlo adelante sin problema. No hay que preocuparse».

El presidente de la Junta de Salamanca, José Adrián Cornejo, coincide en que el vallado «no va a afectar a nada». Si antes de Semana Santa está todo arreglado, mejor que mejor. Si no «ya está estudiado» y la Junta de Cofradías cree que no habrá problemas. «Estaremos un poco más juntos, pero no afecta en nada más». El cierre del atrio «es para prevenir incidencias» y evitar que pase nadie «pero nada más». El mensaje oficial es de «tranquilidad». Según Cornejo, «es más el susto que otra cosa» .

La procesión de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz y la procesión del encuentro podrían ser, a priori, dos de las afectadas, ya que ambas hacen uso del atrio de la Catedral, pero las autoridades quitan hierro al asunto. Según el presidente de las cofradías «está previsto. Hay espacio suficiente para el acto del encuentro que se hace en la Catedral» durante el Domingo de Resurrección. «Habrá que coordinarse con la Policía, para que no entre demasiada gente en la plaza Benedicto XVI y sí más en Anaya, pero el acto será igual. Hay espacio suficiente. No habrá problemas». En cuanto al acto penitencial de Amor y Paz en el atrio, podría celebrarse en el espacio entre la Puerta de Ramos y las cadenas que separan la Catedral de la plaza de Benedicto XVI. «Hay espacio para los pasos y la oración», opina José Adrián Cornejo.

Matices

El presidente de Amor y Paz, Manuel González, matiza que la decisión de cerrar el atrio «sí afecta» a la hermandad. La hermandad entra en la Catedral por la Puerta del Obispo, sale por la de Ramos y los hermanos se colocan precisamente en el espacio que ahora está acotado para orar por la paz y soltar varias palomas, acompañados por el obispo de Salamanca.

González añade que la hermandad ha presentado «un plan B»: colocar los pasos y las bandas de música frente a la Puerta de Ramos y ubicar a los hermanos entre ésta y la iglesia de San Sebastián, a lo largo de la plaza de Anaya. «Estamos esperando a ver si es viable, a ver si se puede cerrar con vallas ese pasillo» entre la Catedral y San Sebastián para que los miembros de la Hermandad se sitúen ahí. Manuel González destaca que la Junta de Cofradías «se está moviendo. Van a reunirse con la Policía y el Ayuntamiento para ver soluciones. Nadie está parado».

Finalmente, el presidente de la Vera Cruz, Antonio Santos, añade que la cofradía accede a la Catedral el Lunes Santo durante su estación de penitencia y en el encuentro del Domingo de Resurrección «y en ningún caso nos va a a afectar el vallado. Se hace por seguridad y eso es lo prioritario». El acto será básicamente igual que otros años. «Estamos estudiando con la Policía y la Semana Santa si habrá alguna modificación leve, pero es lo de menos. No afectará al acto en sí. Además, el deán ha dicho que seguramente ya estará arreglado y estamos tranquilos. El cierre es más por precaución que nada».