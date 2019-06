Cien hermanos y cuñados de personas con discapacidad se reúnen en la USAL Néstor Muriel, Enrique Cabero y José Gómez. / USAL El IV Encuentro Estatal se desarrolla durante este fin de semana en el Edificio de Escuelas Mayores, organizado por la Federación Plena Inclusión REDACCIÓN / WORD Sábado, 8 junio 2019, 13:32

La Universidad de Salamanca se convertirá en el escenario «idóneo» para celebrar el IV Encuentro Estatal de hermanos/as y cuñados/as de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que se celebra hoy y mañana. El Edificio de las Escuelas Mayores será el encargado de acoger a las cerca de 100 personas que acudirán a esta reunión, con el objetivo de «visibilizar el papel regenerador y luchador de los derechos de las personas con discapacidad». Así lo expresó el vicepresidente de la Federación Plena Inclusión Castilla y León, José Gómez durante la presentación.

El evento, organizado por la Federación Plena Inclusión, se incorporará a las conmemoraciones celebradas con motivo del VIII Centenario de la USAL. La cita, tal y como explicaron, está planteada en torno a tres ejes que darán continuidad a las reuniones anteriores, como son el intercambio de conocimiento, marcar estrategias de trabajo y visibilizar el papel de la familia y la organización en la vida de las personas con discapacidad.

Para ello se han dispuesto para estos días una serie de ponencias en las que expertos y familiares compartirán sus experiencias y analizarán modelos de buenas prácticas y colaborativos, además de contar con experiencias personales. Este encuentro concluirá con la lectura de un «manifiesto guerrero», como así lo definió el representante de los familiares y patrono de Asprodes, Néstor Muriel, bajo el lema 'No puedes decirme que no'. Con él pretenden incentivar a la puesta en marcha de asociaciones o grupos de hermanos y familiares de las personas con discapacidad y así poder «trabajar todos juntos» por sus derechos. Con él defenderán que «venimos a aportar, no a apartar».

Respecto al «curioso papel» de los cuñados, presentes en este cartel, Néstor aseguró que «esta figura juega un papel importante» en ese apoyo familiar dentro del ámbito de la discapacidad, porque como expuso, «a veces se tiene que convivir con hermanos con discapacidad de la pareja y no siempre es fácil», y en ocasiones no se cuenta con la comprensión y el apoyo.

Asimismo, dijo que «se engloba a todo el entorno cercano», porque a su juicio «es un apoyo crucial». Desde su fundación en 2009 no han parado de luchar en este sentido. Estos salmantinos fueron pioneros a nivel nacional en incluir a los hermanos dentro de este ámbito y «contagiaron su forma de trabajar y su energía al resto de comunidades», como destacó el vicerrector de Política Académica y Participación Social, Enrique Cabero. Por su parte, Néstor apuntó que en la celebración de su décimo aniversario «no podía haber un colofón mejor» con este encuentro en Salamanca.

Se trata de la cuarta edición de estos encuentros, que se celebraron en Torrejón de Ardoz, Segovia y Calatayud. Para esta ocasión, se contó con el apoyo y la colaboración de la USAL, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca, además de la Fundación Once, el Convento de San Esteban, el Museo de Historia de la Automoción, y el Consistorio salmantino, para la realización de distintas actividades.

Ayer por la tarde comenzaron a llegar los primeros participantes y hoy se inaugura la cuarta cita estatal que trabajará todo el fin de semana.