FÚTBOL Chuchi Jorqués no seguirá en Unionistas la próxima temporada Chuchi el pasado domingo en el balcón del Ayuntamiento de Salamanca. / MARÍA SERNA El palentino, clave toda la temporada y en el partido final por el ascenso, decide poner fina a su periplo en Salamanca y se despide de la afición salmantina en una emotiva carta JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 26 junio 2018, 13:07

Chuchi Jorqués no continuará la próxima temporada en Unionistas de Salamanca. El veterano jugador palentino fichó el pasado verano por el club con el reto de lograr el ascenso a Segunda B y con el objetivo cumplido y habiendo sido pieza básica para el equipo toda la temporada -además marcó uno de los goles en el partido final ante el Socuéllamos que le dio el ascenso al club el pasado sábado- pone así fin a su trayectoria en el club.

«Con el ascenso a Segunda División B conseguido hace apenas tres días, la plantilla de Unionistas CF para su debut en la categoría de bronce del fútbol español la próxima temporada comienza a coger forma. Si ayer el club cerró las renovaciones de Carlos de la Nava y David Gallego, en esta ocasión anuncia que Chuchi no continuará vistiendo la elástica blanquinegra el curso que viene. El veterano centrocampista, que además consiguió uno de los tres definitivos goles en el partido de vuelta ante el Socuéllamos, ha decidido poner punto y final a su vinculación con Unionistas CF tras haber conseguido el ascenso, el único objetivo con el que desembarcó en el club. Lo hace de propia voluntad y con una emotiva carta en la que se despide de la que ha sido su casa durante esta última temporada», explica el club.

CARTA DE DESPEDIDA DE CHUCHI JORQUÉS

Hola familia unionista.

No sé si voy a ser capaz de expresar bien lo que siento. Mi corazón me dice que me quede. Mi cabeza me dice que ya no es mi momento, hay que saber cuándo apartarse y creo sinceramente que es el momento de dejar Unionistas CF con el objetivo cumplido y viendo a tanta gente feliz.

Creo sinceramente que no estoy preparado ni física, ni anímica, ni psicológicamente para estar otro año igual en la carretera yo solo, más la exigencia de la Segunda B, lo cual quiere decir que no estoy preparado para dar a Unionistas CF lo que se merece.

Vine con dos objetivos: disfrutar y ascender, y gracias a Dios lo conseguí. Gracias a toda la afición por vuestro cariño y respeto hacia mi persona. No puedo terminar sin despedirme de ese grupo de amigos que he tenido la suerte de disfrutar en el vestuario, de agradecer al cuerpo técnico y directiva por apoyarme y confiar en mí a pesar de mi edad y dejarme disfrutar de este equipazo, de esta increíble afición, de este escudo y en definitiva de este sentimiento.

Allá donde estemos habrá una familia de unionistas más. Quiero desearos toda la suerte del mundo en la nueva aventura.

Siempre en mi corazón.

Hasta pronto.

Chuchi.