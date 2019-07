FÚTBOL - Segunda B Christian Dieste y Taliby Konate quieren luchar por altos objetivos en el CD Guijuelo Christian Dieste y Taliby Konate en su presentación como jugadores del CD Guijuelo. / Foto: CDG El delantero y el portero han sido presentados esta mañana por la entidad chacinera JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 23 julio 2019, 14:04

Dos nuevas presentantes de jugadores en el CD Guijuelo de Segunda B. Esta mañana le ha tocado el turno al portero Taliby Konate Diakite (que llega cedido por el CD Numancia) y al delantero Christian Dieste (procede del CD Teruel, donde anotó 10 goles).

El meta, de 21 años, ha explicado que «la temporada que hizo el CD Guijuelo la campaña pasada y los últimos años han sido bastante buenas y ha sido uno de los motivos por los que vine aquí y por lo bien que me han hablado de Guijuelo. Tuvieron mucho interés en mí desde el primer momento y espero devolver la confianza con trabajo y esfuerzo». El portero se define así: «Soy completo, grande pero me gusta el juego con los pies y ayudar al equipo en balones aéreos y a la espalda». Sobre la plantilla, Taliby Konate significa que «me he informado con jugadores de Segunda B sobre el Guijuelo y me parece una gran plantilla, ya conocía a a algunos y ahora en los entrenamientos me parecen jugadorazos».

Por su parte, el delantero Dieste señala que «estoy muy contento por el CD Guijuelo, un reto apasionante y podemos luchar por objetivos muy altos. Es un cllub humilde y trabajador en el que me estoy encontrando muy a gusto con los nuevos compañeros y esperamos hacer un buen año». El punta añadió que «decidí venir aquí porque el míster me transmitió mucha confianza, creen en mí, me habían estudiado muy bien y es un club en el que se hacen las cosas muy bien. Además hay compañeros que ya conozco y a partir de ahí creo que todo puede salir muy bien». Christian se define como «un jugador potente, me caracterizo por jugar a los espacios y poder venir también a recibir. Soy polivalente y creo que puedo jugar tanto de delantero como de extremo. En los últimos años he ido bien de cara a puerta y tener gol». Además, en sus primeros días dijo que «estoy viendo que la plantilla es muy sana, nos llevamos bien y hay risas en el vestuario que es lo importante. Es importante ser un equipo para poder aspirar por objetivos altos».