Fútbo - Segunda B Chiquimarco no tiene dudas: «Vamos a ganar» Marco Antonio Rodríguez, en la sala de prensa del Helmántico. / MARÍA SERNA El nuevo entrenador del Salamanca CF UDS no dio pistas ni sobre su equipo, ni su sistema, ni sobre el rival, pero se mostró convencido de superar al Arenas de Getxo en el estreno del domingo en el Helmántico I. L. S. / WORD SALAMANCA Viernes, 23 agosto 2019, 14:30

Rápida y tensa primera rueda de prensa del nuevo entrenador del Salamanca CF UDS, Marco Antonio Rodríguez, 'Chiquimarco'. Apenas sin dio detalles sobre el rival, ni sobre la situación o la disposición de juego de su equipo, pero sí se mostró convencido en una cosa, «Vamos a ganar», reitero cuando se le preguntó por el partido frente al Arenas de Getxo, que abrirá la temporada el domingo en el Helmántico.

La primera comparecencia como entrenador del equipo previa a un partido se torció desde el primer momento cuando los periodistas le preguntaron por los motivos de la ausencia de Rafa Dueñas, hasta ahora segundo entrenador, y Toño Durán, preparador físico, en el entrenamiento de la mañana. «El entrenador es el que lleva la responsabilidad de trabajo y del plan de partido. De eso soy yo responsable. Estoy muy contento con los jugadores y tengo mucha calidad en ellos. Tengo jugadores que fueron campeones en México, en Juegos Olímpicos y jugadores con experiencia en España que tienen un gran corazón y muchas ganas de trascender.», afirmó.

Pero ante la insistencia de si su ausencia se debía a un problema e visados, como señaló el propio club, o respondía a una decisión suya, ya que ya había anunciado que podría haber cambios en el cuerpo técnico Chiquimarco señaló que «Yo estoy en una etapa de conocerles. También quiero quién son ellos, su filosofía, sus convicciones. El fútbol se enriquece de todos. Estoy enfocado al tema deportivo, no a otras cosas».

Y cuando llegó la hora de hablar de su equipo. fue muy escueto. «Veo un equipo de mucha calidad y vamos a ganar», se limitó a decir.

Y lo mismo sucedió cuando se le preguntó por el riva, el Arenas de Getxo. «Es un tema que ya hemos estudiado y vamos a ganar», sentenció nuevamente.

Respecto a la convocatoria señaló que «no hay bajas. Bueno, algunas. De hecho, hemos convocado jugadores de la juvenil y de la sub 23. Me refiero al partido como a los entrenamientos. Me gusta mucho la competencia interna. La zona de confort es la zona de fracaso y todos los jugadores saben como pienso y lo que quiero».

Finalmente sobre la pretemporada del club, en la que él no ha participado señaló que «conozco lo que se ha trabajado. Me encantó que hayan ido a México. Nosotros aspiramos a cosas muy grandes a nivel mundial y esto enriquece».

Pero tampoco quiso desvelar que sistema de juego es el que más le gusta. «No me gusta desvelar en lo que estamos trabajando, el domingo lo verán sobre el campo y podrán opinar del sistema de juego que planteamos», concretó.