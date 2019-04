FÚTBOL - Segunda B Chatón: «He venido a Europa a cumplir un sueño y espero estar muchos años» El nuevo jugador del Salamanca CF, campeón olímpico con México en los Juegos de 2012, dice que «vine para ayudar a la salvación, luego ya hablaremos de poder seguir» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 17 abril 2019, 12:48

El Salamanca CF ha presentado esta mañana a uno de sus dos últimos fichajes, el del centrocampista mexicano Jorge Enríquez, conocido como Chatón, que ya debutó el pasado sábado en el derbi ante Unionistas solo dos días después de llegar a la capital charra. El jugador tiene una gran carrera en México: recibió el Balón de Bronce en el Mundial Sub-20, ha sido campeón olímpico en Londres 2012, además de haber sido ocho veces internacional con la absoluta.

Esta temporada dio el salto a Europa y en enero firmó por el AC Omonia Nicosia de Chipre tras haber pasado por muchos equipos de la Primera División de su país como Guadalajara, León, Tepic, Santos Laguna y Puebla.

El Chatón empezó diciendo sobre su debut que «las impresiones fueron muy buenas, el equipo se comportó muy bien en todos los minutos del juego y eso conectó con la gente. El resultado pudo ser distinto pero lo importante es que la sensación es positiva». El nuevo jugador del Salamanca CF actuó ante Unionistas como pivote defensivo y luego como central «dos posiciones en las que jugado en mi carrera aunque obviamente me gusta jugar más en el medio del campo y estar más en contacto con el balón, pero si tengo que jugar de central lo que el míster quiera y necesite yo estoy disponible».

El Chatón explicó así su llegada a un equipo de la Segunda B española con su trayectoria. «Manuel Lovato -empresario mexicano dueño del estadio Helmántico y presidente del club- se puso en contacto conmigo por medio de una persona que tenemos en común y se dio la posibilidad, me habló de su proyecto y quedé encantado con lo que me propuso, con respecto a la ciudad y al equipo, un equipo histórico, una camiseta histórica y una plaza histórica. No lo pensé dos veces y vine con toda la intención de ayudar».

En principio, el mexicano viene solo hasta el final de la temporada. «Vine con un objetivo a corto plazo que es la salvación, no sé qué vendrá después y espero que podamos llegar a acuerdos y poder quedarme aquí. Seguro que a mi familia le encantará vivir acá, a mi esposa y a mis hijos, pero el objetivo primordial es la salvación y luego ya hablaremos de otras cosas, yo vine por la salvación», expresa el jugador.

Al equipo, solo un punto por encima de la promoción de descenso, le quedan cinco finales para lograr la salvación. «Veo al equipo bien por la sensaciones del partido del sábado y así tenemos que jugar para llegar al vestuario contentos sabiendo que lo dejamos todo y así seguro que el resultado será positivo». añade

El jugador también explicó los motivos de su mote: «Chatón es por mi padre, jugaba allí en México y se le conocía así porque tiene la nariz muy 'chata' y por eso también a mí me llaman Chatón», señaló entre risas el mexicano.

Jorge Enríquez analizó así cómo un juagdor de su calidad ha terminado este año jugando en el Salamanca CF de la Segunda B. ««Son circunstancias del tiempo, en México no puedes fichar después del 31 de enero, son dos torneos cortos, dos por año, tuve algunas ofertas pero hablando con mi familia y con mi agente, lo difícil es salir de México. Luché muchos años por intentar hacerlo en otro fútbol y es una experiencia muy buena. Vengo buscando un sueño, cumpliendo una meta, quería venir a jugar a Europa y espero quedarme muchos años por acá».

Chatón añadió que ha intentado hablar con Carlos Vela, mexicano que militó en la desaparecida UD Salamanca, antes de dar el salto a equipos como Osasuna o la Real Sociedad en España. «He intentado hablar con él pero es muy difícil ahora contactarlo; me han hablado muy bien de él y de lo que hizo aquí en Salamanca, sé que dejó grabado su nombre aquí y espero regalarle muchas alegrías a la afición».