Cerca de 20.000 personas reclaman igualdad en las calles de Salamanca en un 8M histórico 01:00 La Plaza Mayor, llena de gente, cunado aún faltaba mucha gente por llegar. / MANUEL LAYA El fin de la brecha salarial y la violencia machista fueron los principales motivos de protesta durante la manifestación REDACIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 8 marzo 2019, 22:07

Miles de personas, en torno a 20.000 según la Policía Nacional, se manifiestaron hoy desde las 19:00 horas en Salamanca para pedir la igualdad real entre hombres y mujeres, dentro de la multitudinaria concentración que tiene lugar por el Día Internacional de la Mujer y que partió desde la plaza de la Concordia para recorrer, posteriormente, la avenida María Auxiliadora, la calle Toro y desembocar en la plaza Mayor.

Galería. Manifestación general del 8-M en Salamanca. / Manuel Laya

Enarbolando pancartas con lemas como 'Ni un paso atrás en igualdad. Nuestros derechos no se negocian', 'Contra la feminización de la pobreza. No a las pensiones de miseria', 'Contra la violencia machista, patriarcal, franquista y la opresión capitalista' o 'La prostitución es explotación', la concentración fue sumando personas desde las calles adyacentes a las del transcurso de la marcha para reivindicar no solo la reducción de la brecha salarial o la conciliación laboral y familiar, sino el fin de la violencia machista.

También se escucharon lemas por parte de las integrantes de la cabeza de la manifestación, del Movimiento Feminista de Salamanca, como «Nuestros cuerpos no provocan nada», «Os queremos vivas, libres y combativas», «De este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste» o «Basta ya de brecha salarial», en un ambiente festivo y reivindicativo que impregnó la marcha de la manifestación.

En la concentración de esta tarde confluyeron muchas de las fuerzas políticas y sociales que a lo largo del día realizaron actividades relacionadas con las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer, como la desarrollada desde las 12.30 horas en la plaza de Anaya por el Movimiento Feminista de Salamanca o la que llevaron a cabo los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, frente a sus sedes en la Gran Vía de la capital charra.