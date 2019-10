El Centro del Cáncer recibe 11.000 euros para financiar una nueva beca La presidenta de 'We can be heroes', Ana Fraile. / ARRANZ / ICAL La asociación 'We can be heroes' ya ha aportado más de 50.000 euros al citado instituto que han permitido «hacer investigación de la mayor calidad posible» C.T.M. / ICAL SALAMANCA Miércoles, 16 octubre 2019, 11:33

La asociación vallisoletana 'We can be heroes' anunció ayer la financiación de su tercera beca dirigida al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC), por un importe inicial de 11.611 euros, que irá destinada a la formación de los servicios de apoyo a la investigación del cáncer.

Se trata de la tercera ayuda que la asociación destina al CIC de Salamanca, tras la concesión de dos becas, financiadas con 30.000 y 21.787 euros respectivamente, al investigador Adrián Blanco, actualmente en el Cáncer Research Institute de Manchester tras culminar su investigación sobre los mecanismos protectores durante el embarazo frente al cáncer de mama, y al técnico de laboratorio de tecnología molecular comparada Telmo Rodríguez Teixeira por su labor de apoyo técnico a la investigación desarrollada por el grupo del investigador Jesús Pérez Losada en el CIC.

La presidenta de 'We can be heroes', Ana Fraile, recordó ayer durante la presentación de la tercera ayuda destinada por la asociación al CIC que la entidad vallisoletana apareció «hace justo cinco años» con unos proyectos «muy concretos» para «ayudar a los pacientes de cáncer a afrontar los tratamientos de una manera más llevadera y apoyar la investigación desde la base».

Así, surgieron iniciativas de «actividad voluntaria» como la divulgación del cáncer ante diferentes públicos para «contar experiencias con la enfermedad» a través de más de cien charlas, y el relativo a los 'chupa-chups' de hielo para «evitar un efecto de la quimioterapia que es la mucositis».

Apoyos

El más reciente de los proyectos es el relativo a las becas de ayuda a la investigación básica donde, con el dinero recaudado «euro a euro, buscando cercanía y transparencia», se pudo conseguir que las investigaciones de Adrián Blanco y Telmo Rodríguez Teixeira salieran adelante y con cuya ayuda ahora se quiere colaborar en la formación de los servicios de apoyo a la investigación del cáncer gracias a las aportaciones que, espera Ana Fraile, «puedan ir creciendo» para aumentar ese montante inicial de 11.611 euros.

En la presentación de las becas también estuvo presente el vicerrector de Política Académica y Participación Social de la USAL, Enrique Cabero, quien tras agradecer a 'We can be heroes' «el trabajo y la ilusión desarrollados», aseguró que «la investigación necesita una importante financiación pública pero también requiere de un especial respaldo y cariño de la sociedad».

«Por eso, contar con ayudas y proyectos como 'We can be heroes' es para la Universidad de Salamanca y para el Centro de Investigación del Cáncer una fortuna, porque permite que la sociedad conozca mejor todo lo que aquí se realiza y cumplir con la gran característica de la Universidad de Salamanca: generar conocimiento al servicio de las personas, de su dignidad, derechos y bienestar», concluyó Cabero.

El director del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, Eugenio Santos, agradeció el «apoyo de manera significativa en los últimos años» de 'We can be heroes', con una aportación de casi 70.000 euros totales que «han hecho posibles muchas de las actividades que no hubiesen sido posibles de otra manera, permitiendo hacer investigación de la mayor calidad posible y ponerla al servicio de la sociedad», comentó.