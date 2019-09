BALONCESTO - LIGA DIA Cazorla: «Quiero ganar todos los títulos con el CB Avenida esta temporada» Jorge Recio, Maite Cazorla y Miguel Ángel Ortega. / J. G. La joven base canaria, que ha debutado este verano en la WNBA con las Atlanda Dream, asegura que «aquí podré aprender de Silvia Domínguez» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 17 septiembre 2019, 14:22

El Perfumerías Avenida ha presentado esta mañana de martes a uno de sus fichajes más ilusionantes para la temporada 2019-2020 que arranca oficialmente este domingo con la disputa de la Supercopa de España en Girona. Se trata de la base canaria Maite Cazorla, que tras terminar su brillante etapa universitaria en Estados Unidos y de debutar este verano en la WNBA con las Atlanta Dream, llega al equipo salmantino por dos temporadas.

El encargado de presentarla fue el presidente Jorge Recio, que señaló que «poco podemos decir de ella, tanto mediáticamente y sobre todo como jugadora de baloncesto, que lo tiene todo o casi todo. A su corta edad está siendo la número 1, ninguna jugadora española que haya estado en las universidades americanas han logrado lo que ella y además ya ha sido drafteada y ha debutado en la WNBA con una media de 15 minutos por partido. Sin olvidar toda su trayectoria con todas las selecciones. Es una jugadora muy querida por muchos equipos, especialmente por el CB Avenida, Miguel -el técnico- la tenía entre ceja y ceja hace tiempo. Es el mejor acompañamiento posible para Silvia Domínguez. Es el presente y futuro del balocnesto español en el puesto de base. Avenida es una familia que la irás sintiendo poco a poco, y estamos encantados de incorporar tu calidad y tu futuro», finalizó diciendo el dirigente directamente a la jugadora.

Por su parte, Maite Cazorla expresó que «estoy muy contenta de volver a España y a un equipo como Avenida, estoy muy ilusionada por este año. Al acabar la etapa universitaria no sabía si iba a ser drafteada. Yo quería jugar en Europa y Avenida era la mejor opción». Cuestionada sobre su debut en la WNBA, la directora de juego analizó que «me ha aportado la gran experiencia de haber podido jugar con las mejores jugadoras americanas, eso me ha ayudado mucho y ojala me ayude a seguir mejorando. He aprendido a madurar, sobre todo de cabeza».

En Avenida tendrá como compañera en el puesto de base a ubna institución nacional como Silvia Domínguez. «Es un orgullo, podré aprender de ella», señaló Cazorla, que analizó que a la hora de decidir si fichaba por Avenidacon uan cmopetencia tan dura con Silvia al lado dijo que «pesó mucho más el aprender de ella, ojalá pueda tener los minutos necesarios».

En las Atlanta Dream de la WNBA ha sido compañera de Tiffany Hayes, que será también jugadora de Avenida esta temporada: «Es muy simpatica, muy competidora, a la gente le va a gustar», ha adelantado la canaria sobre ella.

Y en cuanto a los retos que se marca, Cazorla reveló que «colectivamente quiero ganarlo todo, e individualmente seguir aprendiendo y mejorando».

El entrenador de Avenida, Miguel Ángel Ortega, analizó que de Cazorla espera «que sea como estas jóvenes jugadoras que están llegado ahora al club, que sean el nuevo proyecto de Avenida para el futuro. Queremos que crezcan con Avenida, que hagan aquí su historia como jugadoras para que seamos en unos años un equipo referente, que estemos en la Euroliga y en la Final-Four. Hace tiempo puse como ejemplo al USK Praga,: es muy difícil ganar pero las checas están siempre cerca. Sabemos que son profesionales y que están sujetas al mercado, pero vamos a intentar que Cazorla con el cariño del club y de la gente que puedan arraigarse con nosotros. Cazorla es como Hof, hace tiempo que la seguíamos. Hasta el doctor Moreno le ha mandado mensajes a Maite para traerla aquí. Todos la quieríamos. Es una apuesta del club. Es algo muy bonito, no solo para mí, sino para todo el club, tener a una jugadora como ella, que ha estado en la Final-Four de la Liga universitaria americana y que ya ha debutado en la WNBA. La vamos a disfrutar.

Dudas con Silvia para la Supercopa

Por otra parte, Ortega destacó sobre Silvia Domínguez de cara a la Supercopa de España de este domingo en Girona, que la catalana tiene todavía molestias y que es seria duda para el encuentro: «Ahora mismo no sé si Silvia va a llegar. Vamos a intentar ganar el título estemos como estemos con la mejor forma posible para intentar sacar el encuentro».