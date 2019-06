BALONCESTO - Liga Femenina Cazorla: «Fichar por el CB Avenida no me da vértigo, sino satisfacción y responsabilidad para devolver esta confianza» Cazorla, con la selección nacional en categorías inferiores. / FIBA La nueva base del CB Avenida analiza desde las Atlanta Dream de la WNBA su llegada al club salmantino JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 13 junio 2019, 16:10

La joven base Maite Cazorla, una de las caras nuevas del CB Avenida para la temporada 2019-2020, ha concecido uan entrevista al departamento de comunicación del club en el que analiza su llegada al equipo salmantino

La directora de juego lleva dos meses de constantes cambios, todos para bien, siendo por ejemplo la primera jugadora española en la F4 universitaria en EEUU, training camp con Atlanta, su fichaje por el equipo de la WNBA y su llegada al equipo salmantino. «La verdad es que todo ha pasado tan rápido que no he tenido tiempo de analizar todo lo que me ha pasado. He ido disfrutando cada paso sin pensar en lo que depararía el futuro. Primero fue la Final Four y a los pocos días paso el draft. Luego el training camp y al final quedándome en el roster de Atlanta», señala la jugadora.

De su llegada a Salamanca solo tiene buenas palabras porque «fichar por Avenida es un verdadero orgullo por que siempre ha sido uno de los mejores de España e incluso de Europa. Toda jugadora estaría encantada por tener la oportunidad de jugar allí. Me convenció que Miguel contara conmigo, además de tener buenas jugadoras con experiencia de las cuales puedo aprender y mejorar». Además añade que llegar al club charro no le da «vértigo no. Me da satisfacción e ilusión. Este paso exige responsabilidad y trabajo para devolver la confianza que han depositado en mi».

Sobre su adaptación al baloncesto nacional, Cazorla significa que «está claro que cada liga, la NCAA, la WNBA, la Liga Día y Europa tienen distintos ritmos y maneras de jugar pero seguro que con la ayuda de mis entrenadores y compañeras podré adaptarme rápidamente».

Cazorla está al tanto de sus nuevas compañeras en el club charro y analiza que «creo que tenemos un gran equipo pero todos los equipos están reforzando con buena jugadoras. Con ilusión de llegar lo mas lejos tanto en la liga española como en la europea».

Por último, la nueva base de Avenida reconoce que nunca ha estado en Salamanca pero que «Salamanca es conocida de tener una gran afición, espero ser bien recibida y con ganas de aportar. Nunca he tenido la oportunidad de ir a Salamanca pero siempre he oído que es una gran ciudad».