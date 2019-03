Castaño:«El pucherazo cutre y salchichero que hemos vivido es obra de un chorizo de barrio» Fernando Castaño y Alejandro González Bueno comparecen ante los periodistas. / LAYA González Bueno pide que se expulse de Ciudadanos a los autores del fraude en las primarias regionales y se siente «abochornado y desilusionado» RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Jueves, 14 marzo 2019, 11:36

El fraude en el recuento de votos que han marcado las primarias de Ciudadanos no lo cometió «la cúpula» del partido, sino «un chorizo de barrio», que ha sido el verdadero autor de «un pucherazo cutre y salchichero». Estas contundentes afirmaciones fueron verbalizadas ayer por el concejal de Cs en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, quien no dudó en proclamar que se había generado en la formación naranja «una situación de oscuridad y caos» por todo lo acontecido en los últimos días.

El edil fue más allá en sus reflexiones al interrogarse sobre «qué idiota experto se atreve a coger un ordenador sin modificar siquiera la IP», lo que viene a corroborar su tesis de que el responsable de este escándalo «no es más que un chorizo de barrio». Castaño, que derrochó sinceridad cuando confesó que siempre ha sido un firme partidario de Francisco Igea, abogó por no generar nuevas divisiones internas en Cs «entre un bando sucio y otro limpio», porque es «injusto y falso hacer esa diferenciación». «Pensar que había dos bandos, el de la posesión de la verdad, y otro que traicionaba al partido, es maniqueísmo», continuó, para concluir que «ser de centro es saber que las cosas no son ni blancas ni negras» y que, por ello, «esto no es una guerra de puros contra impuros», puesto que todos sus compañeros de Cs son «muy limpios, menos el chorizo».

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Alejandro González Bueno, abogó por «llegar al fondo del asunto» en relación a la diferencia entre votos emitidos y contabilizados en las primarias del partido en Castilla y León. Manifestó que se sentía «desilusionado, abochornado y sorprendido» por este escándalo e instó a la Comisión de Garantías de la formación naranja a que localice e identifique a los responsables del fraude , con el fin de «señalarles y expulsarles del partido, por poner en entredicho un sistema de elección del que estamos orgullosos». Respaldó al mismo tiempo a la gran mayoría de miembros de Ciudadanos en Castilla y León porque «ningún afiliado va a defender esas conductas» y mostró también su esperanza en que la persona o personas responsables «acaben en los tribunales y se las señale, juzgue y condene, puesto que estamos hablando de un delito». Ciudadanos, remarcó, «no va a permitir conductas de amaño».

Los secretarios regionales de Acción Institucional y Organización propondrán el candidato a la Alcaldía

Respecto a la lista de Cs en los comicios municipales del 26-M, González Bueno aclaró que el reglamento de su partido estipula que el secretario de Organización y el de Acción Institucional regionales tienen que hacer una propuesta para cada capital de provincia. Y respecto a las altas probabilidades de que la edil Ana Suárez, que apoyó sin fisuras a Igea en las primarias, sea finalmente la candidata a la Alcaldía, el portavoz municipal puntualizó que él estará «donde quiera el partido» y que le da igual «estar arriba, abajo o a un lado», ya que «esto no va de personas sino de proyectos».

Castaño no ocultó que le «encantaría estar con Ana Suárez» en la hipotética candidatura y recordó que su compañera de formación «siempre ha defendido lo que era justo, pasara lo que pasara, y cuando el partido hizo cosas dudosas, fue la primera que dijo que las manzanas podridas se sacan del cesto», por lo que «con compañeros así, uno va a cualquier lado», concluyó Castaño.