El Casino de Salamanca alcanza casi el millar de socios tras equiparar a hombres y mujeres El Casino de Salamanca celebró ayer la junta general ordinaria. / SERNA La entidad incrementa la cuota y ajusta la condición de socios para dar cabida a los dos miembros de una pareja de hecho o de derecho ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Lunes, 1 abril 2019, 12:06

Tras un ajuste en la condición de socios y un incremento de las cuotas, el Casino de Salamanca casi duplica su número de socios y se acerca al millar. Este fue uno de los puntos aprobados en la junta general ordinaria que esta entidad celebró ayer, en la que, además, se abordaron la memoria y el balance de 2018, y el presupuesto de este 2019, entre otros asuntos.

Pero lo más importante que se aprobó, según el presidente de esta institución, Alberto Estella, fue «el aumento de cuotas y el haber logrado la igualdad hombre-mujer o mujer-hombre». Sobre este apartado, explicó que hasta ahora «pagaban igual una persona que vivía sola que una pareja de hecho o de derecho, y lo que hemos hecho es aumentar la cuota de las parejas de hecho o derecho, pasando de 25 a 35 euros». Antes, solo uno de los miembros de la pareja era socio y el otro no, «él o ella no podían ser socio número ni votar ni tenía derecho a ser miembro de la junta y, a partir de ahora sí, pasa a ser socio con 10 euros más». En definitiva, todos, tanto los que viven solos como los dos miembros de la pareja, «son ya socios, por lo que pasamos de 500 a casi 1.000». La cuota es de 25 euros para los individuales y 35 para las parejas, siendo «el más barato de España, teniendo en cuenta todos los servicios y actos culturales» que ofrece.

Para Estella, este era el asunto más destacado que quería dejar resuelto antes de concluir su presidencia el próximo año. «Mi proyecto más importante era equiparar a hombres y mujeres en la condición de socios, pero no por feminismo, es que era realmente injusto», una medida con la que, además, casi duplican el número de socios.

Otro de los asuntos tratado en la junta directiva fueron las cuentas del ejercicio pasado y la aprobación del presupuesto del actual, que se sitúa en torno a los 350.000 euros. «Sigue siendo deficitario»,explicó Estella, aunque también hay que tener en cuenta, dijo, que no se incluyen las nuevas tarifas aprobadas ayer y que suponen unos 40.000 euros al año más, un aumento de ingresos muy importante.

Los proyectos y las actividades que realiza y acoge el Palacio de Figueroa son numerosas durante todo el año. «Son muchos los proyectos importantes que tenemos», por ejemplo, llevar unos grabados a la Escuela de Restauración para evitar que que se deterioren más o el premio Martín Gaite de Cuentos, así como la actuación de muchas orquestas.

«Lo curioso es que ahora, como es lógico, todo el mundo quiera recitar aquí sus poemas o tocar el violín o cantar con su coro, lo cual nos satisface mucho. Hemos abierto las puertas de esta casa, como nos obligan los estatutos, y dejamos entrar a socios y no socios», señaló. Los no socios solo pueden acudir a los actos culturales, «no disfrutan del palacio completo, la biblioteca, del día a día, de los precios diferenciales de cafetería», etc., concluyó Estella.