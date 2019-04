ATLETISMO La IX Carrera Civico Militar llegará a Salamanca el domingo 12 de mayo Presentación de la Carrera Cívico Militar en Salamanca. / MANUEL LAYA Las inscripciones, a un precio de 6 euros, estarán abiertas hasta el miércoles 8 de mayo a las 14:00 horas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 9 abril 2019, 16:48

El Salón Venancio Blanco del Acuartelamiento General Arroquia de Salamanca ha acogido esta mañana la presentación oficial de la IX Carrera Civico Militar, una clásica de las carreras populares de Salamanca, que tendrá lugar el domingo 12 de mayo a partir de las 10:30 horas de la mañana gracias al Mando de Ingenieros en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación Provincial de Salamanca.

La cita, que coincide con la celabración del 175 aniversario del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11 (1844-2019), volverá a estar presenten en el Circuito de Carreras Populares de la Diputación que esta campaña cumple su su sexta edición, y está abierta a toda clase de corredores, federados o no federados, sin distinción de categoría, sexo, lugar de origen o condición social, mayores de 16 años (cumplidos el día de la carrera) y siempre que no se encuentren sancionados para la práctica de atletismo por alguna Federación de Atletismo.

Precio de 6 euros

Una de las novedades es que el precio este año ha subido de los 5 a los euros. Las inscripciones podrán hacerse hasta el miércoles 8 de mayo a las 14:00 horas. El plazo para apuntarse ha arrancado hoy a las 15 horas. Se puede realizar en las páginas web: http://www.carrerasanfernando.es/ y http://www.orycronsport.com. Además también se podrán realizar inscripciones de forma presencial en la planta de deportes de El Corte Inglés de Salamanca.

Para los menores de 18 años (16 años cumplidos, al menos, el día de la carrera), se completarán los datos de la autorización de menores, debiendo ser entregada a la recogida del dorsal (presentando el DNI del adulto/a firmante) .

La organización ha fijado las siguientes categorías para la carrera:

-Sub-23: Nacidos/as en los años 1996 a 2002.

- Senior: Nacidos/as en 1995 hasta 34 años inclusive.

- Veterano/a A: Desde 35 años cumplidos hasta 39 años.

- Veterano/a B: Desde 40 años cumplidos hasta 44 años.

- Veterano/a C: Desde 45 años cumplidos hasta 49 años.

- Veterano/a D: Desde 50 años cumplidos hasta 54 años.

- Veterano/a E: Desde 55 años cumplidos en adelante.

Además, también habrá clasificación por equipos tanto civil como militar.

El recorrido, de 1o kilómetros, se mantiene con respecto a otras ediciones. Se parte de la Avenida de Salamanca junto al cuartel y pasando después por Av. Vicente del Bosque - Avda. de los Cipreses - C/ Río Miño - C/ Jamaica - C/Bogotá - Av. Reina Berenguela - Av. Fernando III «El Santo» - Glorieta de las Bernardas - Carril bici paseo fluvial - C/ Teso de San Nicolás - Puente Enrique Esteban - paseo junto a Iglesia Nueva del Arrabal - Puente Romano - Tramo C/ Tentenecio - C/ Veracruz - C/ Libreros - C/ La Fé - Plaza Anaya - C/ Rúa Mayor - Plaza Mayor - C/ Zamora - Paseo Doctor Torres Villarroel - Av. Raimundo de Borgoña y de nuevo en la Avenida de Salamanca.